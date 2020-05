Vara dice que el pacto con Bildu le provoca "desolación" pero entiende que se firmara

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Que no, Presidente, que lo que le produce es cuento chino. Ya no solamente es que se codeen con un partido filoterrorista, es que además permiten prebendas para ese territorio y no dicen ni mú. A la indecencia y la indignidad se suma la traición de manera continuada.