Vara dice que siguen sobre la mesa Castilblanco y la planta azucarera

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, avanzó ayer que «hay varios proyectos más que irán viendo la luz a lo largo de este año» en la región, aparte de los de la azucarera de Mérida, el matadero del ibérico de Zafra y el proyecto de ocio en Castilblanco, y sobre los cuales se muestra confiado en que «van a salir». Tras incidir, de esta forma, en que «2020 va a ser un año trascendental para Extremadura» porque «se tienen que definir una serie de elementos que son absolutamente importante para cambiar la dinámica» de «los últimos años», Vara mostró su confianza en que «las cosas van a salir» en la región, al tiempo que subrayó que él va a seguir defendiendo en la Asamblea para lograrlo «la política del encuentro y del consenso y del diálogo».

«A mí no me van a llevar a territorios pantanosos porque no acudo», apuntó el presidente del Gobierno autonómico sobre la postura de los grupos políticos de la oposición con respecto a posibles proyectos empresariales para la región, además de recordar que «cuando la política se quiere convertir en un teatro eso no sale, acaba saliendo siempre mal, históricamente siempre ha salido mal».

«En cualquier caso, yo me voy a mantener fiel a lo que siempre he defendido para poder seguir siendo reconocible, y desde luego voy a seguir defendiendo siempre dentro del partido al que pertenezco aquellas cosas en las que creo y también de las que estoy absolutamente convencido», subrayó el jefe del Ejecutivo, en declaraciones recogidas por Europa Press.

estado de los trámites // En este sentido, y al ser preguntado en una rueda de prensa en Mérida sobre la situación actual de algunos de los proyectos empresariales anuciados para la región, el presidente de la Junta indicó en relación al matadero en Zafra que «parece que van a empezar las obras en breve», por lo que según manifestó le había comunicado la empresa. Con respecto a la azucarera de la capital autonómica, Vara apuntó que la empresa Al Khaleej Sugar «mantiene vivo su deseo». «Está construyendo en este momento otra en Egipto y yo entiendo que están esperando terminar aquella para empezar (la de Mérida) y que no se solapen los proyectos», añadió el presidente.

Por otra parte, sobre el proyecto de Cora Alpha para un parque de ocio en el municipio cacereño de Castilblanco, el presidente de la Junta explicó que «la documentación que está presentada por parte de la empresa que solicita al amparo de la Ley para Grandes Instalaciones de Ocio en la comarca de La Siberia está a la espera de que aporten todavía alguna documentación para que empiecen a correr los tiempos que la propia ley marcaba». Sobre este mismo proyecto empresarial, Vara añadió que él espera por esta «razón» que «eso se desbloquee y se pueda aportarse definitivamente lo que falta y a partir de ese momento empiecen a correr los tiempos».