Vara: «Es obsceno ir a una celebración mientras se acumulan fallecidos»

Rifirrafe político con palabras mayores en las redes. Ocurrió ayer entre el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y Fernando Manzano, secretario general del PP en Extremadura.

El primero se manifestó así en su perfil personal de Twitter: «Bien haríamos los políticos de este país en no asistir a ninguna celebración mientras aún acumulamos contagios y fallecimientos. Es obsceno». Hizo estas declaraciones en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su acto convocado en el hospital de campaña del recinto ferial de Ifema, el cual de momento ha cerrado sus puertas. «Dejemos que lo celebren los que estuvieron por vocación. Lo nuestro es una obligación. Me da la sensación de que no hemos aprendido nada», añadía Fernández Vara en sus redes sociales.

RESPUESTA DEL PP

Las reacciones no se hicieron esperar y a estas palabras respondió Fernando Manzano con acusaciones directas. El secretario general del PP en la región así por Twitter: «Obsceno es lo que estás haciendo con las residencias de mayores de Extremadura y especialmente con la Asistida de Cáceres, donde van ya 89 fallecidos. Esto además de obsceno tiene otro nombre: genocidio».