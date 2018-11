Vara insiste que no hay plazos para el cierre de las nucleares

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha aseverado que "no hay plazos puestos" para el cierre de las centrales nucleares en España, y ha considerado que antes de este cierre se debe "producir una transición ecológica" que permita "ir de lo que tenemos a lo que debemos tener".

De esa forma se ha pronunciado Fernández Vara tras las declaraciones del secretario de Estado de Energía, José Domínguez, en las que señalaba ayer que el Gobierno no prevé alargar la vida útil de ninguna de las centrales nucleares en España más allá de los 40 años, de manera que se obligará al cierre de todo el parque antes del horizonte de 2030.

"Yo creo que eso es algo que no es planteable", ha replicado el presidente extremeño y ha señalado que "el secretario de Estado dijo una cosa y la contraria, primero 2030 y luego 2040", tras lo que ha reafirmado que "no hay plazos puestos" para este cierre.

En ese sentido, ha abogado por que "antes de suprimir lo que tenemos, tengamos lo que tenemos que tener", ya que a juicio del presidente extremeño, "no se pueden tomar decisiones" sobre las fuentes de energía actuales "mientras las futuras no estén puestas, si no nos quedaríamos absolutamente cojos", ha señalado.

Por eso, Fernández Vara ha considerado que "solo es posible plantear en España una transición ordenada, si se produce un relevo en empleo, en mano de obra y en riqueza para las comarcas donde están esas fuentes de energía", ha dicho.

Así, una de las propuestas que Fernández Vara ha trasladado al presidente del Gobierno es que "alguna de las subastas próximas que haga, las haga solo para los sitios donde hay carbón y nuclear", ya que "de esa manera la gente verá con claridad que el Gobierno está apostando por una transición de lo que había a lo que tiene que haber".

Ante esta situación, "bien haríamos en no precipitar", ya que en la actualidad se está "saliendo de un camino", tras lo que ha señalado que la Ley de Cambio Climático cuando llegue al parlamento tendrá 84 votos, correspondientes al Grupo Socialista, tras lo que ha considerado que "esas leyes, que van a ser el futuro de un país, no se pueden aprobar por minoría, hay que aprobarlas por mayoría".

En ese sentido, el presidente extremeño ha reafirmado que "la estrategia energética de este país no admite juegos", por lo que ha abogado por "abrir una vía de diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales, incluidos los gobiernos autonómicos", con el objetivo de "definir un modelo que de verdad sea duradero y útil para la vida de la gente".

Guillermo Fernández Vara ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas este viernes en Badajoz, antes de inaugurar el II Congreso Extremeño de Marketing Digital.