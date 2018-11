Vara: «La cumbre no me ha agradado» El TSJEx ratifica al bombero forestal El canon del agua enzarza a Junta y PP Rechazan medidas del PP para jóvenes

La Asamblea rechazó ayer una moción, subsiguiente a interpelación, del PP en la que se instaba a la Junta a llevar a cabo iniciativas para fomentar el empleo juvenil. La iniciativa no prosperó por los votos en contra del PSOE y Podemos, y reclamaba a la Junta fomentar acuerdos entre centros de FP y la Uex con empresas para expedir títulos, entre otras medidas.

El PP criticó ayer que la Junta no haya suprimido el canon del agua, como prometió en campaña electoral, según el diputado Luis Alfonso Hernández-Carrón, que indicó que este año los extremeños «han pagado 12 millones de euros por este canon». La consejera de Hacienda, Pilar Blanco, recalcó que el de ahora «no es el canon del PP», sino que «se ha modificado sustancialmente».

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura da «íntegramente» la razón a la Junta respecto al convenio colectivo de los trabajadores del Plan Infoex y al reconocimiento de las categorías de bombero forestal conductor y bombero forestal coordinador, según anunció ayer en la Asamblea la consejera del ramo, Begoña García Bernal, cuestionada por Podemos.

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, indicó ayer en la Asamblea que valora «negativamente» la reciente cumbre hispano-lusa al no estar presentes las comunidades autónomas afectadas por las negociaciones, algo que ve como un «error». «No me ha agradado», indicó a preguntas de la popular Cristina Teniente, que criticó que no se tratase en la cita el AVE Madrid-Lisboa.