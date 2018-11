Vara se muestra contrario a un 'superdomingo' electoral

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha aprovechado la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de hoy para mostrar su oposición a la celebración de un 'superdomingo' electoral el día 26 de mayo de 2019, en que el ya coinciden las elecciones autonómicos, municipales y europeas.

"Las elecciones generales tienen que celebrarse solas, por el bien del país; porque las generales no deben contaminarse con ninguna otra", ha recalcado el líder socialista.

Ayer, Pedro Sánchez no había decidido en qué fecha se celebrarán los próximos comicios generales, aunque la creciente presión política y económica enreda cada día más las especulaciones de un adelanto electoral para la próxima primavera o incluso antes, en marzo. Es un embrollo que el Ejecutivo no termina de zanjar, con reflexiones ambiguas que dan lugar a interpretaciones a veces contrapuestas.

Sin embargo, hoy, el presidente del Gobierno no descarta ninguna opción: "Como decía Manuel Azaña, la política es un continuo tejer y destejer. Si algo he aprendido en seis meses es que los desafíos no acaban nunca. Parece que has resuelto un problema y tienes otros veinte sobre la mesa". Es la reflexión de Pedro Sánchez a las nueve de la mañana para admitir por primera vez que sí, que el cúmulo de contrariedades llevará a un adelanto electoral y que la expectativa de resistir hasta el 2020 se desmorona. "Mi vocación de llegar hasta final de legislatura se ve acortada", ha reconocido tras admitir que resulta "evidente" que sin unos Presupuestos no puede continuar al frente del Ejecutivo.