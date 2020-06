Vara no cree que confinamiento en Lisboa afecte a la reapertura de la frontera

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, no cree que el hecho de que Portugal haya decretado el confinamiento de 19 distritos de Lisboa afecte a la reapertura de la frontera hispano-lusa el próximo 1 de julio, pues el resto del país está en situación de "normalidad", y ha confirmado la celebración de sendos actos en este sentido, uno en Badajoz y otro en Elvas.

Personal de la Casa Real española y de la República portuguesa están realizando ya los preparativos de sendos actos, según ha informado Vara en una entrevista en Canal Extremadura Radio.

Sobre la situación de la pandemia en la región y en concreto el brote de Navalmoral de la Mata (Cáceres), ha afirmado que no disponen datos acerca del paradero del varón procedente de Almería que originó el brote y que supone que "ya no estará por Extremadura".

Respecto a su traslado, ha aclarado que "si no tenía síntomas de ningún tipo, los protocolos no obligaban en ese momento a hacer PCR", razón por la que "no se llevó a cabo" en origen. También ha valorado que en Navalmoral no haya "contaminación comunitaria", lo que da tranquilidad dentro de la lógica preocupación de los últimos días.

Cuestionado por la petición del PP de crear una comisión de investigación en la Asamblea para conocer lo ocurrido durante la pandemia de coronavirus en las residencias de mayores de la región, ha expresado que todavía no han discutido en la dirección del PSOE y del Grupo Socialista este asunto y si respaldarán su creación.

"Cuando uno tiene que trabajar sin libro de instrucciones, puede haber aciertos y errores", ha mencionado Vara que en lugar de errores prefiere llamarlo "coyuntura y circunstancias", al tiempo que ha recordado que "el virus se expande especialmente en espacios cerrados".

En cualquier caso, ha subrayado que dos tercios de las residencias de ancianos en Extremadura, donde convive población "vulnerable", "no han tenido ningún caso" de coronavirus durante la pandemia.

Para el jefe del Ejecutivo regional, el sistema sanitario español ha respondido "adecuadamente" a una situación difícil, en algunos casos de "colapso" en ciertas partes del país y en distinta intensidad, pero "evidentemente algunas cuestiones hay que mejorarlas de cara al futuro".

Del sistema extremeño ha destacado "el buen desarrollo de Atención Primaria" que, en el proceso de desescalada, ha permitido que no haya que contratar rastreadores; y que en Extremadura desde hace más de 10 años Sanidad y Seguridad Social "van de la mano", y hospitales, centros de salud y residencias están "bajo el mismo mando", algo que en otras comunidades no hay ocurrido y, por eso, hay "una mayor descordinación".

En cualquier caso, ha remarcado que "nadie es mejor que nadie" y ha reiterado que le "parece absolutamente obsceno ver a responsables políticos presumir de buena gestión frente a otros, cuando todo el mundo ha hecho lo que ha podido y lo que tenía en sus manos".

Ante la amenaza de rebrotes como está ocurriendo en muchas partes de España, ha recordado que el Ejecutivo extremeño siempre ha actuado con "prudencia", como cuando decidió retrasar la movilidad interprovincial y la reapertura de establecimientos de ocio nocturno, y en esta línea va "a seguir", a pesar de las "críticas".

Ha apelado a la "prudencia", especialmente de la gente más joven, que son los que tienen "más dificultad", para continuar cumpliendo las normas y evitar "salidas de tono como las que estamos viendo todos los días" y que le "preocupan".

En relación al próximo curso escolar, ha insistido en que si hace falta doblar algunas aulas para cumplir con los requerimientos de los protocolos establecidos se contratarán más profesores.

En estos momentos se están analizando las necesidades de cada centro y a mediados de julio se pretende tener finalizado el proceso de preparación del curso, para que los equipos directivos de los centros educativos puedan organizarlo "bien" y empezar en septiembre con la mayor normalidad posible, ha apuntado.

También ha sido cuestionado por la decisión de muchos ayuntamientos de no reabrir las piscinas, algo que forma parte de la "autonomía local" y una resolución en la que cree que ha pesado "un elemento añadido", que son las previsiones de una afluencia masiva de visitantes, como lo demuestran las reservas en establecimientos y las personas que ya están llegando de Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha o País Vasco.