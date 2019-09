Vara: "No sé si al PSOE le va a ir bien en las elecciones"

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado este lunes que no sabe si al PSOE le iría bien de repetirse las elecciones y ha reconocido que cuando se aborda el tema en el entorno más cercano de cada uno "no ven que vaya a ser bueno para nadie".

En declaraciones a Onda Cero, Fernández Vara cree que llegado el momento losa ciudadanos valorarán el momento y confía en que "de ahí salga algo más manejable de lo que ahora hay".

Fernández Vara también ha reconocido que la gente "está muy cansada y con muchos fuera de su sitio", además de que el esfuerzo de movilización para alcanzar cotas de participación del 70 por ciento es "más fácil" en condiciones normales que cuando se lleva votando cuatro años.

"No nos podemos acostumbrar de que tengamos que ir siempre a la tercera. No estamos acostumbrando en excepcionalidad y no es bueno para nada", ha aseverado el presidente extremeño.

Según Vara, aunque después del 28 de abril nadie quería elecciones "la realidad es que vamos a elecciones", y eso significa que "no era verdad que nadie quisiera. Hay una responsabilidad muy compartida".

Ha reiterado que lo más fácil es permitir que haya gobierno "y después las leyes y los presupuestos", como se hizo a pasada legislatura en Extremadura y ha añadido que "es absolutamente fundamental" un resultado en el que el PSOE no tenga que depender de los independentistas.

"La suma que diera la máxima estabilidad sería la mejor para España", ha concluido Fernández Vara.