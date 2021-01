Vara pide disculpas por sus declaraciones sobre las vacunas

El presidente de la Junta de Extremadura ha pedido disculpas por sus declaraciones de ayer sobre las vacunas anti-covid cuando defendió la «prudencia» en los primeros días hasta ver posibles efectos. Guillermo Fernández Vara ha dicho en su perfil de Twitter: "Cuando casi nadie me ha entendido es que lo he hecho muy mal. No tengo ni he tenido nunca duda alguna sobre las vacunas. Me confieso de haber pecado de prudencia. Acudo humildemente a pedir disculpas al juez supremo de las RRSS (redes sociales)".

El presidente extremeño ha querido con su comentario pedir perdón tras la avalancha de críticas que ha captado, tanto desde la oposición como desde distintos sectores sociales y sanitarios de toda España, acusándole de sembrar dudas acerca de la eficacia y seguridad de las vacunas de Pfizer y Moderna que se están aplicando desde el pasado 27 de diciembre. Vara vino a decir en rueda de prensa que «tan importante como vacunar más, es seguir haciéndolo bien», dijo. Y recordó que las vacunas se han aprobado en un espacio «excepcionalmente corto» y, como responsables públicos, se debía tener una «prudencia inicial» hasta ver cómo reaccionaban los primeros vacunados, más aún tratándose de personas de tan avanzada edad.

Con ello pretendía responder al ritmo excesivamente lento con que se inició en Extremadura el ritmo de vacunaciones en los últimos días de diciembre y los primeros de enero.