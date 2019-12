Vara plantea otro horario de vuelos tras un nuevo retraso por la niebla

Otra vez. Otro nuevo retraso en el vuelo Madrid-Badajoz de ayer y una demora similar en la ruta de vuelta, la cual hace el mismo avión. Van dos días seguidos y tres incidencias en este mes. En esta ocasión la espera de los pasajeros fue de más de tres horas y media. La causa se repite: los bancos de niebla que impedían el aterrizaje en el aeródromo pacense.

Unos 80 viajeros se vieron afectados. Casi todos (unos 70) aguardaban en Badajoz. El resto sufrió la espera en Madrid.

El año pasado durante diciembre hubo 33 servicios afectados por la mala climatología: se registraron 24 cancelaciones y nueve desvíos de vuelos (a Sevilla). Este antecedente unido a los problemas de este año ya provocó que desde la patronal extremeña pidieran un mejor sistema antiniebla para el aeropuerto de Badajoz (el actual es una ayuda a la navegación ILS categoría I; el de Madrid, por ejemplo, es el mismo pero de categoría III, la máxima).

UNA NUEVA PETICIÓN / Y ahora ha sido el propio presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, quien, a preguntas de los periodistas, ha planteado una posible solución para evitar que se repitan estos retrasos: un cambio en la hora de las rutas en las épocas que, ya se sabe, hay peores condiciones climatológicas. «Si el periodo de mayor niebla es desde principios de diciembre a mediados de enero, a lo mejor durante ese tiempo habría que intentar cambiar horarios para que los vuelos desde al aeropuerto de Badajoz salgan en momentos en los que la niebla haya levantado», manifestó ayer Fernández Vara.

No obstante, también añadió: «Anulaciones por niebla hay en todos los aeropuertos del mundo, lo que pasa es que no es noticia. Sí lo es en Extremadura porque esto es más pequeñito y porque lo hemos pasado muy mal con el transporte, incluido el aéreo ya que no ha habido vuelos en mucho tiempo».

Tanto desde Aena como desde Air Nostrum (la filial de Iberia que gestiona las rutas desde Badajoz) ya han manifestado que los intensos bancos de niebla que cubren la zona del aeropuerto pacense fueron «atípicos» y «anómalos» el pasado año, que se trataba de circunstancias «excepcionales» y que ni siquiera con los mejores sistemas de navegación se podría haber realizado el vuelo. Este invierno, aunque con menor frecuencia, se están repitiendo las mismas incidencias por la mala climatología.

LAS SALIDAS establecidas / Habría que recordar que Air Nostrum ofrece dos vuelos diarios a Madrid desde Badajoz de lunes a viernes, y otro más los domingos. Las salidas desde Badajoz se realizan a las 9.05 y a las 19.55 (esta también funciona el domingo). Desde Madrid, el avión despega a las 7.30 y a las 18.15 (esta opción también existe para el domingo). Esto permite ir y venir a la capital madrileña en el mismo día.

Tanto esta ruta como la Badajoz-Barcelona son OSP (Obligación de Servicio Público), lo que significa que cuentan con financiación de la Junta de Extremadura, por lo que los billetes son más asequibles de lo que lo eran anteriormente.