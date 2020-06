Vara presentará el 14 y 15 de julio en la Asamblea su agenda de reactivación

Ya hay fecha: el 14 y 15 de julio Guillermo Fernández Vara presentará su agenda de reactivación. Lo hará en el Debate sobre la Orientación Política General de la Junta de Extremadura, conocido popularmente como debate sobre el estado de la región, donde pedirá unión y consenso a los grupos de la oposición «para salir cuanto antes de esta crisis». Se trata de la cita política más importante del año y en el contexto actual cobra si cabe más importancia, pues el propio Fernández Vara ya reconoció en abril que la pandemia le obligará a rehacer los presupuestos autonómicos de este 2020 e incluso el programa de gobierno con el que se presentó a las elecciones «ante la imposibilidad de llevarlo a cabo en toda su extensión».

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Gil Rosiña, registró ayer en la Asamblea la solicitud del presidente para la celebración del debate. Según explicó, Fernández Vara planteará en esa agenda de reconstrucción «una reprogramación de aquello que dijimos que haríamos», pues ahora hay nuevas prioridades y otras cuestiones deben pasar «a un segundo plano». «Las extremeñas y extremeños están esperando que demos respuesta a sus problemas; estamos obligados y es para lo que estamos trabajando», añadió Gil Rosiña, que remarcó la voluntad y actitud del Ejecutivo por lograr el máximo de los consensos a través del debate, las propuestas y el diálogo.

En una entrevista en Canal Extremadura Radio, Fernández Vara reiteró después que en el debate planteará «muy claramente» que de la crisis derivada del covid-19 es necesario «salir lo más unidos posible». «España y Extremadura necesitan en este momento concentrar toda su energía en superar cuanto antes esta crisis. Tiempo habrá para buscar las cosas que nos separan», dijo. Así, el presidente llevará una renovación de los pactos que hizo en su discurso de investidura hace un año sobre la energía y el clima, la vivienda, los fondos europeos, la despoblación y las infraestructuras, y presentará otros nuevos.

Según el jefe del Ejecutivo, el impacto del coronavirus «han sido cuatro meses que condicionan no un año, sino muchos años», y por ello tratará de que en esa agenda para la reactivación de Extremadura «saquemos lo mejor de cada uno para ser capaces de ponernos de acuerdo».

Sobre la celebración del debate ya se pronunciaron ayer los portavoces de Unidas por Extremadura y Ciudadanos, que confían en que la cita sirva para una reconstrucción «real». Así, la portavoz de Podemos-IU, Irene de Miguel, apostará por el refuerzo de los servicios públicos, especialmente la sanidad, así como por la transición ecológica como modelo de desarrollo para Extremadura.

El portavoz adjunto de la formación naranja, David Salazar, espera que el presidente tienda la mano al resto de fuerzas. A su jucio, este debate debería haber llegado antes debido a las condiciones «excepcionales» que ha provocado el covid-19. «Nos jugamos la supervivencia de Extremadura como región y los extremeños merecen ese consenso que Vara prometió», afirmó.

Un “roto monumental” en los presupuestos

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, reiteró ayer que la crisis del coronavirus hará un «roto monumental» en los presupuestos del año 2020, que por primera vez en la historia de la región superaban los 6.000 millones de euros. El Ejecutivo estima una contracción del PIB de entre el 7% y el 13%, en función de cómo se comporte el segundo semestre del año, y la caída de ingresos podría rondar los 300 millones de euros. El gasto, por su parte, se incrementará en 150 debido a las necesidades extraordinarias de la sanidad y las medidas de apoyo a las empresas y el sector turístico.

Según explicó Fernández Vara en una entrevista en Canal Extremadura Radio, una parte de este roto en las cuentas autonómicas puede quedar compensado con los recursos del fondo covid no reembolsable del Gobierno, del que se esperan recibir entre 260 y 270 millones. Otra se hará mediante la reformulación de los presupuestos a través de modificaciones de créditos.

De cara a las cuentas del próximo ejercicio, no habrá «recortes» en el gasto con fondos propios de la comunidad, los cuales, según Vara, se mantendrán. Se reorientarán los fondos europeos, gracias a la posibilidad de dedicar parte de estos a destinos que no estaban preestablecidos, además de la «buena noticia» de que desde el 1 de julio de este año al 1 de julio del próximo no habrá que cofinanciarlos.

En la política económica durante estos meses de pandemia, ha habido «elementos clave» como mantener la liquidez de las empresas y establecer un marco regulatorio favorable a las inversiones, poniendo como ejemplo la reforma de la ley del suelo.

Cuestionado por una posible subida de impuestos, manifestó que no cree que sea necesaria «una subida significativa de impuestos», al margen de que hubiera que «retocar alguna cosa». En este sentido, entiende que es más importante el hecho de que la economía funcione correctamente para «evitar al máximo el fraude», a lo que contribuye, a su juicio, la propuesta de disminuir de forma progresiva el pago en metálico.