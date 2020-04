Vara pronostica que Cáceres y Badajoz seguirán el mismo ritmo en la desescalada

Veamos... Sr. Vara.. de 8 a 9 de la mañana o de 9 a 11 de la noche? y por que no dice usted que nos pongamos a estirar las piernas a las 5 de la mañana? Como se nota que usted vive en la ciudad. A ver.. Sr. Presidente, los niños pueden utilizar la franja de todo el día, los mayores la franja cachi, y le reeeeeeeeeeeeesto de los mortales con linternas jugándonos la vida por el NO arcén de sus carreteras extremeñas para poder pasear mirando a... la oscuridad de la noche? no? o pongo el despertador, por que ya me he levantando yo mucho a las 10 de la mañana por ser un currante, y me levanto a las 8 de la mañana pa poder estirar las piernas.. eso sí.. desayunando por el NO arcén de sus carreteras extremeñas. NO? Le ha preguntado usted que esa decisión que se le ha ocurrido puede afectarle a unos cuantos de miles en su Comunidad que es más de campo que otras cosas? Sr. Vara, piense antes de hablar.