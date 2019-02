Vara: el PSOE extremeño "siempre estará al lado" de Sánchez por la España social

El Secretario General del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho este domingo que los socialistas extremeños "siempre estarán al lado" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante los próximos comicios generales y que ahora hay que ganarlos "por la España" social, la que beneficia a la mayoría de la población.



Así lo ha aseverado en Mérida Fernández Vara, también presidente de la Junta de Extremadura, en el acto de clausura de la Conferencia Autonómica de los socialistas extremeños, en la que interviene el también el secretario general del PSOE, entre otros, para presentar a los candidatos en las poblaciones de más de 20.000 habitantes.



Fernández Vara ha explicado que ahora lo más importante es "trabajar para ganar las elecciones generales" en beneficio de la mayoría de la población.



Ha resaltado que en su día Sánchez le ofreció formar parte de su Gobierno pero que lo rechazó por su deberes en Extremadura pero que los socialistas extremeños "siempre estarán a tu lado" para afrontar la obsesión y los constantes "insultos" de las formaciones de derechas contra los presientes nacionales que sean del PSOE.



Ha agregado que el no de las derechas al Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados evidencia esa animadversión pero que habrá otros presupuestos cuando gane los comicios generales Pedro Sánchez.



Esto beneficiará a Extremadura en temas como las inversiones estatales en áreas como las infraestructuras, en concreto las ferroviarias.



A su juicio, "la derecha está desnortada" y "basa su estrategia en la mentira" en temas como el rechazo al proyecto de la mina de litio en Cáceres o el supuesto cierre de la Central Nuclear de Almaraz en 2020, lo que el Gobierno regional "no va a permitir".



Fernández Vara ha destacado que el PSOE tiene "retos y respuestas" para la población, sobremanera en cuestiones como la creación de empleo en colaboración con los sindicatos y la patronal, y la educación ya que "lo mejor está en la escuela", para lo que habrá más ayudas públicas.



"El voto al PSOE es un voto seguro, centrado en los problemas de la gente, diverso e integrador", ha dicho Fernández Vara, que ha añadido que es preciso para "impulsar a Extremadura hacia el futuro" sin "los circos" de otras formaciones políticas.



En opinión de Fernández Vara, "sólo hay dos caminos: el progreso o el regreso".



Por su parte, al alcalde de Mérida y candidato del PSOE a la reelección, Antonio Rodríguez Osuna, ha dicho que en los próximos comicios municipales, autonómicos, generales y europeos hay que ir votar para vencer a las derechas.



Ha aseverado que el PSOE está presente desde siempre en todos los ámbitos de la sociedad mientras que "la derecha" se limita a "lanzar candidatos al albur de cada elección".



También ha intervenido el candidato a la Alcaldía de Badajoz, Ricardo Cabezas, que ha declarado que "no hay partido más español que el PSOE" ya que trabaja para "mejorar la vida de la gente", y que será el próximo alcalde.



Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Villanueva de la Serena y Presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Gallardo, ha dicho que trabajan con "pasión" para favorecer el desarrollo en temas como la transformación digital, todo frente a "la derecha" que quiere "crispación y la bronca permanente".



En su opinión, el PSOE ganará las próximas elecciones generales ya que Pedro Sánchez es "decente" y "se llenarán las urnas".



A su vez, la candidata a la Alcaldía de Navalmoral de la Mata, Raquel Medina, ha dicho que es preciso apoyar a colectivos sociales como los jóvenes y las mujeres, y que durante la gestión socialista en estos años ha bajado el paro y la deuda municipal, y se han mejorado las infraestructuras.



Ha subrayado, en una petición expresa a Pedro Sánchez, que no se cierre la Central Nuclear de Almaraz, sin que haya "una alternativa" económica.