Vara quiere que Extremadura sea la región más fácil para montar una empresa

No solo la fiscalidad sr Vara. También es importante eliminar tanta burocracia absurda. Que no tardes seis o siete meses en conseguir todo los papeles para montar un negocio y que no te tengan de un lado para otro para conseguir no se que papel que no sirve para nada. Y bueno q todo este papeleo no te empiece a sangrar hasta que una vez empezado tu actividad ganes algo de dinero. En definitiva sr. Vara no le creo, ya lleva tiempo en el cargo para haberlo hecho y nada.