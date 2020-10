Vara responsabiliza al PP de convertir el Consejo Interterritorial de Salud en una "réplica" del Congreso

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Señor Varas. Efectivamente el Estado se construye desde el Gobierno , pero desde el Gobierno de la nación. Sobran los restantes 17 gobiernos autonómicos. Vamos a ver. ¿ Un pobre se puede permitir el lujo de tener 17 mansiones, yate incluido y todo lo habido y por haber? Me parce que no; pues eso es lo que le pasa a mi país, España. Uno de los países mas pobres de la UE. , y en el que mas derroche hay. No hay quien de mas.