Vara retomará mañana el diálogo con las organizaciones agrarias por los bajos precios

Como veo que al señor del periódico no le gusta lo que comento , ya me da que pensar. Pero bueno. Señor Varas usted ayer tenía que haber encabezado la manifestación, y estoy seguro que no hubiera hecho falta que la policía se hubiera empleado de esa manera. Como veo , y ya he visto que el PP y el PESOE no arreglan los problemas de mi tierra ; haber si se constituye un partido "Partido de los Conquistadores", para que lo mismo que hicieron aquellos valientes hombres que lo dieron todo por su patria , estos de ahora ,vendieran en Madrid sus escaños al precio de oro, porque estoy seguro que mucho mejor nos iría.