Vara será el jefe de la delegación española en el Comité de las Regiones

Un reto en un momento que nos es cualquiera». El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, será el jefe de la Delegación Española en el Comité Europeo de las Regiones durante los dos próximos años y medio, un cargo al que no ha podido «decir que no» teniendo en cuenta que el periodo que se abre por delante está «cargado de significación». El marco financiero plurianual, la negociación de la Política Agraria Común, los fondos de cohesión, y los nuevos objetivos en el marco de una Europa más verde, más cercana, más conectada y social serán algunos de los retos a abordar.

El presidente señaló que encabezará la delegación española en el Comité de las Regiones «desde luego para defender esa parte de Europa que representa a Extremadura», apostando por su principal problema, que es el empleo, y al que se añade ahora la dificultad en lo que significa y representa el mundo rural.

«El colmo sería que ahora resulte que las consecuencias del Brexit las vaya a pagar el eslabón más débil con una disminución de recursos en la PAC. Bajo ningún concepto lo vamos a permitir», aseguró el presidente extremeño, quien exigió por ello a la Comisión Europea y al Gobierno de España que «den la respuesta adecuada y hagan lo que tengan que hacer, pero que haya un presupuesto suficiente para dar la respuesta que necesita el mundo rural». A su juicio, este está en las calles no por capricho, sino porque no puede ser que en la cadena de valor de un producto, el único que no gane nada sea el que produce. Una situación, dijo, que puede arreglase también desde Europa, «que es donde está una parte importante de las decisiones».

CAMBIO CLIMÁTICO / Fernández Vara hizo referencia a otros «importantísimos retos» que la UE tiene por delante, entre ellos el cambio climático y el reto demográfico, problemáticas que apuesta por «combatir con ideas, con presupuesto y con proyectos». Así, defendió que a través de la PAC se deben impulsar las zonas rurales con los fondos de cohesión, que deben incluir objetivos fundamentales como las conexiones, el transporte, la transición ecológica, la Europa social y todo lo que significa y representa la innovación y la estrategia digital.

Si queremos que haya desarrollos turísticos, desarrollos industriales, empresariales, tiene que haber recursos para que en esos lugares haya servicios públicos, una educación de calidad, servicios de calidad, buenas conexiones, buenas comunicaciones ferroviarias... todo eso es absolutamente imprescindible», defendió. Por otra parte, preguntado sobre críticas de la vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera por los criterios utilizados para la asignación de los denominados fondos verdes a España, Fernández Vara dijo que suscribe «plenamente y sin ninguna duda» lo defendido al respecto el Estado español. Al respecto, añadió que hay que tomar iniciativas para que entre todos se levante la voz y se traslade con claridad que «no puede haber una transición justa si es injusta en sus contenidos económicos» con una parte del territorio como es España o las comunidades que más van a necesitar estos fondos verdes.