Vara: «Si hablamos de falta de previsión, ha sido de todos y en todas partes»

Dice que habla cada día con al menos 50 profesionales sanitarios para conocer de primera mano la situación en los hospitales extremeños e insuflarles ánimos ante este escenario sin precedentes que deja ya 208 fallecidos en Extremadura. Muertos, asegura, que le duelen y le «rompen por dentro». El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, analiza con EL PERIÓDICO EXTREMADURA las claves de la crisis sanitaria del coronavirus.

-Sea crítico, ¿qué se está haciendo mal en esta crisis?

-El problema de poner una nota a lo que se está haciendo es que con qué lo comparamos. ¿A qué le ponemos el diez? En una crisis en la que todo es nuevo, ¿con qué comparamos, qué tomamos como referencia? Y no es que quiera evadir ninguna responsabilidad, que en absoluto la eludo. Pero sí quiero insistir, y lo estoy haciendo hasta la saciedad, en que hasta hace un mes todas las fábricas que producen todo lo que necesitamos estaban cerradas. Y hay quien puede decir: ¿Y por qué no se pensó antes? Porque estaba cerrado. Porque los chinos, que son los que fabrican, estaban confinados en sus casas, y la industria china cerrada. Y todo el estocaje que había lo estaban utilizando ellos, aunque se hubiera querido comprar, no se habría podido. Probablemente a lo mejor lo que se ha hecho mal es que los organismos internacionales no hayan dicho que el material sanitario no se puede concentrar todo en un país, porque si ese país se hunde nos quedamos todos sin material, que es lo que en definitiva ha pasado.

-¿Ha habido falta de previsión?

-Si hablamos de falta de previsión, ha habido falta de previsión de todo el mundo. Cuando empiezan los primeros casos en España, el fin de semana de antes había habido manifestaciones, toros, estadios con 11.000 personas... Si ha habido algo, ha sido en todas partes, en todo el mundo y por parte de todos.

-¿Cree que el estado de las autonomías perjudica a la hora de enfrentarse a una pandemia así?

-En absoluto, todo lo contrario. Lo que sí hay que tener es la suficiente serenidad, responsabilidad y capacidad para, llegado el momento, saber que tiene que haber un mando único y ponerte a disposición del mando único para coordinar las actuaciones. Porque aquí, que nos estemos comparando continuamente tiene un elemento negativo: correr para ver quién llega primero. Y esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo, y en la carrera de fondo no se puede quedar nadie atrás. Porque aquí, si en un momento dado Madrid, País Vasco o Cataluña tienen más casos que el resto, no somos mejores los demás que ellos. ¡Si es una cuestión de concentración de población! Algunos responsables públicos dicen: «no, es que en mi pueblo no hay ninguno...» Pero no será porque tú eres mejor alcalde que el de al lado, no será esa la razón, sencillamente es que has tenido la suerte de que no hay ninguno. Este no es un enemigo conocido que lo ves venir, que le puedes esperar, que le pides los papeles... No, es un virus que ataca, ataca y ataca, y los demás no podemos perder energías inútiles, sino intentar defendernos sumando, sumando y sumando. Y juntos somos mucho más fuertes, obviamente.

-Los sanitarios se han tenido que proteger con bolsas de plástico. ¿Por qué no ha llegado el material de protección a quienes pelean en primera fila?

-Estamos intentando resolverlo lo antes posible y soy el primero en lamentarlo. Diariamente lo hablo con más de 50. Dedico una buena parte del día a intentar estar en contacto con ellos para animarlos, para apoyarlos y también para compartir juntos las preocupaciones. Que nadie tenga ninguna duda de que yo soy el primero que lamenta esta situación y de hecho todo lo que vamos pudiendo conseguir lo estamos poniendo a disposición de ellos inmediatamente.

-Los sanitarios se lamentan de que no les hacen test para saber si están contagiados o no. ¿Por qué?

-Porque los test los hacen los mismos que las mascarillas. Ayer nos llegaron mil, pues los hemos hecho. Hoy nos llegan otros mil, pues los hacemos.

-Se ha cesado al director de un centro de salud en Plasencia después de que denunciara en nuestro periódico falta de material. ¿Puede explicarlo?

-Yo no tengo ni idea de eso. ¿Alguien piensa que el presidente de la Junta está pendiente del coordinador de un centro de salud? No tengo ni idea.

-Monago dice que se miente con la cifra de muertos y usted ha afirmado varias veces que hay hasta 10 veces más contagios de los que se cuentan. ¿Hay falta de información en esta crisis?

-Yo no voy a entrar en las falsedades que se han dicho por parte de algunos porque de aquí tenemos que salir unidos y cuanto más sembremos discordia y rencor más difícil será esa unidad. Pero yo puedo asegurar que nosotros ni damos datos falsos ni queremos ocultar nada. No se da cuenta de que esto es un tiempo diferente, que esto se va a llevar por delante a toda la clase política digan la verdad, la digan completa o la digan a medias. A todos, porque este es un tiempo nuevo y diferente. Y nosotros lo que estamos intentando, en la medida en la que podemos, es contar toda la verdad. Lo que ocurre es que no es tan sencillo, hay comunidades autónomas que no han dado las cifras de los mayores que mueren en residencias. Y nosotros las hemos estado dando por ejemplo.

Lo que no se puede afirmar bajo ningún concepto es que nosotros hemos dado orden de que no se hagan test para falsificar los datos y ocultar los muertos. No se puede decir porque es falso. Lo que nosotros hemos dicho, que es bien diferente, es que hagamos y tomemos las muestras que podemos hacer los test inmediatamente. Porque si tomamos las muestras sin tener los test, puede ser que cuando lleguen los test las muestras se hayan estropeado. Esa es la única verdad. De hecho, ahora se está matizando cómo se dan los casos, porque todos estamos aprendiendo con esto. Ahora se dan los casos de personas que son fallecidos contagiados y otros en los que no estás seguro, que pudiera ser pero que no se está seguro. ¿De verdad se piensa que alguien tiene ánimo de poder engañar? Porque yo podría decir que cuando piensan eso es porque si pudieran lo harían. Si no, ¿por qué lo piensan?

-Dice que esta crisis se va a llevar a toda una generación de políticos. ¿A quién se refiere, a usted?

-No. Yo estoy en la última fase de mi vida política, eso es obvio que es así. Ahora, voy a hacer todo lo que esté en mi mano en los próximos tres años para cumplir con lo que los extremeños me encargaron, que de eso nadie tenga ninguna duda.

-¿Hay hospitales de Extremadura preparados para acoger enfermos de otras regiones? Ha habido una información en prensa donde se decía que Sanidad no lo descartaba.

-No hemos recibido esa petición. Los titulares son solo sobre las cifras de contagios y fallecidos, pero hay otras muchas cifras que son también muy importantes: el número de hospitalizados y el de enfermos en UCIs. Nosotros estamos intentando cuidar mucho que tengamos margen en los hospitales y en las UCIs para los próximos días. Sí parece claro que el miércoles, el jueves y el viernes de la semana pasada, que estábamos por encima del 20% de nuevos contagios, pudo haber un pico, trabajamos para que diez días después, si ese pico necesitara de más hospitalización y más UCIs, las tengamos.

-El confinamiento se alargará al menos hasta el 26 de abril y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado incluso que habrá más prórrogas del estado de alarma. ¿Y después qué? Primero en el plano sanitario, porque dicen algunos expertos que se volverá a generar una pandemia igual en noviembre.

-Hay demasiada gente diciendo demasiadas cosas y una que me sorprende es la seguridad con la que algunos hablan de algo tan nuevo y sobre lo que no tenemos datos. Yo sería prudente, es la virtud que más admiro. Me dan mucho miedo los que pontifican, los que hablan ex cátedra sin tener ni puñetera idea. Y eso lo estamos viendo todos los días. Yo creo que en estos momentos tendríamos que ser prudentes.

-¿Y en el plano económico? ¿Esto es recuperable? ¿Una crisis para cuánto?

-Vamos a luchar para que sea recuperable. Será tanto más recuperable cuanto menos dure la crisis sanitaria; será tanto más recuperable cuanto más esfuerzos pongamos todos, cuanto más unidad política haya, cuanto más seamos capaces de alcanzar un gran pacto de fraternidad, de concordia y de construcción. Será tanto más recuperable cuanto hagamos lo contrario de lo que hicimos en la crisis económica del año 2008.

-¿Cómo y cuándo podrá Extremadura recuperarse del batacazo sufrido en el empleo este mes de marzo, más de 7.400 parados nuevos?

-No lo sé, lo que sé es que voy a trabajar para que sea lo antes posible. Ya hemos aprobado un decreto ley de medidas y el miércoles aprobamos otro de contratación. A lo largo de la semana que viene negociaremos con los agentes sociales medidas de apoyo a empresas y autónomos.