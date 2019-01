Vara sobre el tren: "El presidente y el ministro están tan molestos como nosotros"

"He hablado con el presidente del Gobierno y con el ministro de Fomento, y los dos están tan molestos como nosotros". Así lo ha manifestado el presidente de la Junta, Guillermo Fernandez Vara, que esta mañana ha comparecido en rueda de prensa tras los graves incidentes ocurridos con el tren en la región en el inicio del año. "Es insostenible. No puede volver a ocurrir nunca", ha insistido y apela a la "unidad de acción" para "ahora más que nunca" exigir que se cumplan los compromisos del Pacto por el Ferrocarril y "que se puedan adelantar los plazos previstos".

"La unidad de acción es fundamental", ha recalcado, mientras lamenta que algunos líderes políticos estén utilizando estas incidencias como elemento electoral. "A mí no me van a arrastrar. Hay que sacar del rédito político un servicio público. No se puede hacer un así yo partidista con este problema", ha reclamado.

Para Fernandez Vara, "no hay que buscar culpables, sino responsables, que solucionen el problema" y estos están en "Renfe, Adif y también en el Ministerio de Fomento como estamento superior".

El presidente extremeño ha anunciado que tras las vacaciones de Navidad se convocará el Pacto por el Ferrocarril, para "ratificar los compromisos y adelantar plazos", y ha manifestado que "ahora más que nunca tiene sentido un Consejo de Ministros aquí".

A este respecto, preguntado por las palabras del alcalde de Mérida sobre que él no va a recibir al Gobierno con trenes así, Fernandez Vara se ha mantenido en que lo importante ahora es la unidad de acción y ha remarcado que "se trata de un problema de personas, y para mí eso es lo primero".