Vara: "Ver a Otegui siendo clave para los presupuestos es muy doloroso"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha expresado su malestar por las negociaciones que se están llevando a cabo en el Ejecutivo central para sacar adelante los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), refiriéndose directamente a los socios que necesita Pedro Sánchez para aprobar las cuentas. Así se ha manifestado a través de su perfil en la red social de Twitter: "Ver a Otegui siendo clave para decidir los PGE, del Estado que combatió desde un grupo terrorista, me produce una sensación muy dolorosa. Por un lado de fracaso como país por no ser capaces de que sean irrelevantes. En lo personal iré a la farmacia a buscar un antiemético", o lo que es lo mismo, un medicamento para evitar las náuseas. Y ha añadido: "Y que conste que prefiero que estén en las instituciones antes que matando. Pero la memoria de las víctimas de ETA no se merece que sean relevantes en nuestras vidas. Es un fracaso colectivo".

Vara se refería al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegui, cuya coalición ya ha anunciado que votará a favor de los presupuestos.

Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, cree que con la disponibilidad de EH Bildu y el alejamiento de Ciudadanos se "impone el sentido común".