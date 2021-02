Varias residencias de mayores retoman las visitas y las salidas

Algunas residencias extremeñas de personas mayores han comenzado a retomar el régimen de visitas y de salidas de usuarios bajo un protocolo de seguridad, después de que éste se encontrara suspendido como consecuencia de la situación generada por la pandemia de la covid-19 y para la vacunación de las personas que residen en dichas instalaciones y sus trabajadores.

Las residencias que han vuelto a retomar dichos protocolos de salidas y visitas son aquellas en las que todos sus residentes y trabajadores han recibido ya las dos dosis de la vacuna contra la covid-19, en las que han transcurrido ya 28 días desde que recibieron la primera dosis y por tanto han superado ya el periodo de máxima inmunidad, y en las que no hay casos de coronavirus.

Así lo aseguró este lunes el director gerente del Sepad, José Vicente Granado, quien apuntó que ahora por tanto se retoma la resolución autonómica aprobada en septiembre de 2020 para visitas y salidas en residencias, bajo la cautela en todo caso de ir analizando la evolución de la inmunidad en residentes y trabajadores.

Con ello, las residencias que se encuentren en la situación de haber recibido ya las dos dosis de la vacuna y de haber transcurrido 28 días desde la primera «van a volver a una visita al día, con una familiares, una hora, máximo dos veces a la semana» para que los usuarios «poco a poco por lo menos empiecen a tener ese contacto» de nuevo con sus familiares.

En una entrevista en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, Granado confirmó que el pasado viernes fue remitido a todos los centros residenciales la instrucción elaborada por Salud Pública y el Sepad sobre régimen de visitas y salidas, con el objetivo de «reabrir» dichas instalaciones y, con ello, acabar con el «dolor» y el «distanciamiento» que han sufrido los usuarios como consecuencia de las circunstancias generadas por la covid.



NI BESOS NI ABRAZOS

«Es verdad que no vamos a poder dar abrazos y besos, ni volver a la situación de antes de la pandemia, pero sí por lo menos que no nos separe una mampara que es algo muy frío, sino que se puedan mirar a los ojos de tú a tú... Marcando todavía una serie de pautas para ver cómo va evolucionando, porque no nos olvidemos de que aunque estén vacunados tenemos que seguir manteniendo ciertos protocolos porque tenemos que seguir luchando por la vida de las personas», dijo José Vicente Granado.