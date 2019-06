Velardo regresa a 33 El musical

El cacereño David Velardo volverá a interpretar a Pedro en la segunda temporada de ‘33 El musical’, el espectáculo que ha conquistado a más de 120.000 espectadores y que ha recibido la nominación a Mejor Musical del Año. «Espero poder disfrutar de esta segunda temporada tanto o más que de la primera», señala el actor, que anima a todos los extremeños a que disfruten de «esta gran producción llena de luz, amor y mucho talento» que regresará a la cartelera madrileña el 10 de octubre.

Velardo, que participó en el Festival de Eurovisión de 2010 como segunda voz, cuenta con una amplia trayectoria en el mundo del teatro musical, ya que ha trabajado en grandes obras como ‘El Rey León’, ‘Los Miserables’, ‘El fantasma de la ópera’, ‘We Will Rock You’ y ‘Jesucristo Superstar’, entre otras, según informa la productora de ‘33 El musical’ en un comunicado. Además, ha trabajado en zarzuela y ópera en obras como ‘La verbena de la paloma’, ‘La tabernera del puerto’ y ‘La revoltosa’, y ha participado en programas como ‘La voz’ o ‘Tu cara no me suena todavía’.

Tras su exitoso arranque de temporada en ‘33 El musical’, y convertido en uno de los actores y personajes más queridos, Velardo emprendió una nueva etapa profesional en el musical ‘El Médico’. Ahora, el actor de origen cacereño ha decidido volver a meterse en la piel de Pedro en un musical que aborda «la historia del mayor influencer de todos los tiempos, Jesús de Nazaret».