Vergeles a los alcaldes: "Hay que acabar con los botellones y renunciar a las fiestas"

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha remitido una carta a los alcaldes extremeños en el que, en este momento de incidencia de contagios por covid-19 "creciente", les pide su colaboración para acabar con el ocio no controlado (botellones), renunciar a las fiestas tradicionales de los pueblos y valorar el riesgo de eventos multitudinarios, cancelándolos si fuera necesario.

En el escrito, con fecha de este sábado y al que ha tenido acceso Efe, les insta también a recordar a la población que las reuniones no deben sobrepasar las 10 personas; la necesaria precaución en los velatorios y funerales; y el hecho de que eventos como bodas y similares se deben realizar en establecimientos autorizados, con no más de 10 comensales por mesa y hasta la una de la madrugada.

En el comunicado, difundido entre los municipios a través de la FEMPEX, Vergeles agradece a los regidores el trabajo que realizan, en cogobernanza con la Junta, para proteger a sus vecinos de las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de esta pandemia por coronavirus.

Recuerda que el "sacrificio" realizado durante la primera ola de coronavirus permitió que "doblegáramos la curva de contagios", con "unos meses de julio y agosto que nos han permitido acceder a una nueva normalidad".

Aunque en esta segunda ola, desde finales del mes de agosto, se están diagnosticando los casos positivos de forma "muy precoz" y rastreando todos los contactos para parar la transmisión comunitaria y que no se descontrole, la incidencia de contagios "creciente" en España y, por tanto, en Extremadura es una realidad que "debe ocuparnos desde la responsabilidad común en materia de salud pública", se añade.

En la incidencia acumulada por 100.000 habitantes Extremadura ocupa el puesto 13 de las 17 Comunidades Autónomas pero, precisa, la incidencia es diferente en cada uno de los núcleos de población de la región, razón por la que en algunos ha sido necesario adoptar medidas excepcionales para controlar los contagios.

Vergeles apela a la competencia municipal en materia de salud pública y le ofrece toda la colaboración de su departamento para adoptar las medidas de contención de la pandemia hasta que se disponga de una vacuna o tratamiento eficaz para esta enfermedad.

Pide a los alcaldes un compromiso para ofrecer a los ciudadanos una información "coordinada" sobre el número de contagios, para lo que deben remitirse a "los datos oficiales que, de forma coordinada con el Ministerio de Sanidad, con rigurosa puntualidad ofrece la Junta de Extremadura cada día a las 17:05 horas".

Tras reconocer que los ayuntamientos tienen conocimiento antes de más contagios de los que desde Salud Pública se informa diariamente a los medios, menciona que se esforzarán en establecer un procedimiento con la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (FEMPEX), y la Dirección General de Administración Local para ofrecerles "información numérica de los contagios" en las localidades que se vayan a declarar.

También es necesario insistir en los mensajes: "el virus sigue con nosotros y, por lo tanto, deben cumplirse todas y cada una de las medidas de protección colectiva e individual".

En este sentido, les recuerda que el ocio no controlado es "un auténtico foco de contagio", pues "las conductas se relajan y se dan numerosas situaciones de contagio que son difíciles de rastrear por el volumen de contactos estrechos que se producen"; y que su control es también necesario para preservar el desarrollo económico del sector del ocio.

Vergeles solicita, igualmente, que se eviten las fiestas y las denominadas "no fiestas".

"Muchos alcaldes y alcaldesas han renunciado a celebrar las fiestas más tradicionales de nuestros pueblos y ciudades. A todos ellos les agradezco el sacrificio que supone. Animo a los que no lo han hecho a que sigan este ejemplo. Son eventos de riesgo muy alto para celebrarlas en este momento de incidencia de contagios", expresa el titular de Sanidad.

Manifiesta que se están dando situaciones de cambiar las fiestas por las denominadas "no fiestas" y estas son aún más peligrosas, por lo que les pide "extremar las precauciones para que éstas no se desarrollen", con "medidas que pueden ir desde la sensibilización a la adopción de medidas coercitivas".

Asimismo, es necesario recordar a la población que las reuniones no deben sobrepasar las 10 personas; y que celebraciones de eventos como bodas, comuniones, bautizos y similares se deben realizar en establecimientos autorizados, sin sobrepasar el aforo permitido para el mismo, con no más de 10 comensales por mesa y la hora final de la celebración no se debe superar la una de la madrugada.

Además, es importante que se prevenga contra la realización de "celebraciones diferentes reunidas en espacios comunes para tomar las copas". "Si esto no se evita, el riesgo de contagio se incrementa de forma importante, según la escala de riesgo de la Organización Mundial de la Salud", se añade.

Valorar el riesgo en los eventos multitudinarios es otra de sus recomendaciones, a la vez que recuerda que los eventos que reúnan a más de 500 personas deben ser evaluados por Salud Pública, con el objeto de reducir el riesgo si se puede pues de lo contrario, y en caso de considerarse como moderado alto, habrán de suspenderse.

Una mayor precaución con los velatorios, funerales y visitas a los cementerios, pues "las emociones que se manifiestan en estas situaciones suponen que, con relativa facilidad, se incumplan las medidas de uso de la mascarilla y la distancia de seguridad", es otro de los aspectos que menciona.