Vergeles anima a Ambulancias Tenorio a hacer más contratos indefinidos

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha celebrado que Ambulancias Tenorio haya convertido en indefinidos a cien trabajadores, pero le ha instado a reconsiderar individualmente cada uno de los 28 despidos que se han producido recientemente.

Unas conversiones que según la empresa son una muestra de buena voluntad ante el inicio, a las 00,00 horas de este viernes, 1 de noviembre, de una huelga indefinida por parte de la plantilla en protesta por el incumplimiento del convenio colectivo.

Sobre esta cuestión, ha insistido en que la consejería y el SES no son competentes en las relaciones laborales entre la empresa y los empleados, pero sí que exige el cumplimiento del convenio colectivo, como así lo ha hecho en las diez reuniones de seguimiento celebradas hasta la fecha.

Preguntado nuevamente por si se dan las condiciones para poder rescindir el contrato con Ambulancias Tenorio, ha explicado que mientras que las resoluciones sobre infracciones detectadas a través de la Inspección de Trabajo o de la Seguridad Social no sean firmes, y siempre en el caso de que estas sean graves, la administración no puede entrar a valorar la revocación del acuerdo, porque de lo contrario estaría actuando "arbitrariamente" y abriría así la puerta a una posible reclamación judicial de la empresa.

"No estamos en ese caso. Sabemos que hay denuncias ante las inspecciones, que están en proceso administrativo, que no hay resoluciones firmes ni de unas ni de otras y, por tanto, esta administración no tiene en este momento ninguna causa administrativa para rescindir el contrato". "Sí para exigir, pero no para rescindir", ha remarcado.