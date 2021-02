Vergeles asegura los efectos de la flexibilización de restricciones se verán en dos semanas

La responsabilidad a los ciudadanos se le puede pedir con datos, creo que se debían dar datos desglosados por municipios en una región tan grande como esta, No me puedo creer que una comunidad autónoma tan grande como la nuestra esté entera igual, ni yo ni nadie. Creo que los que estén bien deben retomar sus vidas en lo que se pueda y los que no lo estén que sigan encerrados, vamos como se hizo la primera ola que se hizo sin vergeladas (cacicada de Vergeles). Si no se hace así, no va a hacer falta que lleves a la gente a las UCIs, se van a morir de hambre unos, otros se van a tirar por los balcones. Por otro lado de las seis de la tarde en las tiendas y gimnasios es como de recochineo, lo único que se consigue es compactar la asistencia en el horario permitido, eso sí al teatro se puede ir hasta tarde. Se nota que este no va a las tiendas a comprar.