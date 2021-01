Vergeles asegura que no descarta el confinamiento domiciliario, pero ahora no lo cree necesario

Pero no es competencia del gobierno central el confinamiento de las autonomías? Yo estoy hecho un lío, entre tantas leyes, tantos gobiernos, tantos políticos, tantas regiones, y tantas medidas diferentes unas de otras aquí no hay quien se aclare, lo que me lleva a pensar que las autonomías, para mí no son más que una lacra para el desarrollo justo y equitativo de un país.