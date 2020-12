Vergeles avanza que la incidencia subirá hoy a los 271 casos y la situación es "preocupante"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Reclamo mi derecho a jugar a la ruleta rusa del contagio con mi familia de allegados. Que será lo próximo?. Si no tienes familia que se pueda acreditar a través del añejo libro de familia, no tendrás derecho a un respirador si lo necesitas. A no, que esto, se baraja ante la cuestión de ese medicamento de urgencias, al que llaman vacuna.