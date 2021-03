Se suspende la vacunación de todos los lotes de AstraZeneca

Es una decision acertada ,si asi lo han decidido varios paises de Europa ,mientras se descubren las causas de las trombosis ,si tienen que ver con la vacuna ,y al personal que ha recibido esta vacuna ponerlo en sobreaviso por si tienen algun sintoma ,lo que no me parece bien es el orden con el que se estan poniendo las vacunas ,primero deberian ser a los de mas edad y despues al resto ,no es logico que yo me vacunara pronto ,sin estar vacunado muchas personas mayores de 65 años .