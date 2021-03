Vergeles comparece esta tarde para informar sobre la situación del coronavirus en Extremadura

Este señor lo que debería hacer sería dar información clara, o mejor callarse. Cada vez que abre la boca lo único que consigue es confundir a todo el personal y crear expectativas falsas. ¿Por qué dice que se va a vacunar a los de 64 y 63 años, si es mentira? ¿Por qué no dice que se van a vacunar a los nacidos en el año 1958 y 1957? ¿Tan dificil es , o es que su neurona no le alcanza a tanto? Seguro que no sabe que hay miles de extremeños que tienen 64 años, y que no van a ser vacunados por haber nacido en el año 1956. Así juegan con sus tan "defendidos" extremeños.