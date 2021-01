Vergeles: «Hay menos contagios con las clases presenciales»

Este lunes reabren los institutos tras las ya lejanas vacaciones navideñas y desde hace muchos días el debate está servido e inunda las redes sociales sobre si es aconsejable que estos alumnos retomen la actividad presencial, dado el elevado nivel de contagios por covid en Extremadura. Pero el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, lo tiene claro y no le faltan argumentos. Este sábado los desmenuzó y, entre sus razonamientos, manifestó que existen menos contagios cuando las clases son presenciales que cuando son online. Según los informes de Salud Pública que aludió, «los contagios son menores cuando hay actividad educativa presencial que cuando no la hay».

El consejero manifestó que la presencialidad en la educación obliga a unos horarios y controla una movilidad que no se produce en la formación online. Eso unido a que, según «los datos científicos», se producen más contagios en periodos de vacaciones que cuando los estudiantes están en las aulas. Según el responsable de Sanidad, es verdad que la incidencia acumulada es muy alta en estos momentos, pero afecta tanto a los alumnos que están en los centros educativos como a los que no lo están.

Vergeles contó que ha respondido más de 150 correos electrónicos a quienes le han manifestado su temor por la reanudación de las clases. A todos les ha dicho que «tengan plena confianza en la presencialidad de la educación, porque tanto la Consejería de Educación y Empleo como la de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública van a estar encima». Eso significa que el control se producirá en el traslado de los estudiantes en los autobuses como en el desarrollo de las clases presenciales. Vergeles insistió: «Nos ha ido bien la primera fase del curso y nos puede ir bien en esta segunda fase».

Ofreció más razones. El consejero dijo estar convencids de la conveniencia de la vuelta a clase y que espera que quienes han llamado a la huelga de alumnos (la Coordinadora de Estudiantes) se den cuenta de que las decisiones (de la Junta) se basan en criterios técnicos, «no se toman a tontas y a locas».

Cada uno a su trabajo

Pero no solo los estudiantes tienen que retomar su actividad. Según el consejero de Sanidad, después de la Navidad ha llegado un momento en el que «lo mejor que podemos hacer la sociedad es que cada uno estemos en nuestro sitio: los trabajadores vuelvan a su trabajo, los estudiantes al suyo y que intentemos controlar la movilidad lo más posible».

Para Vergeles «hay cuestiones que son esenciales», entre ellas la educación presencial. Otro motivo más para reabrir los institutos. Aunque reconoció que él no entiende de esto, sí defendió que le «parece» que la calidad de la enseñanza presencial tiene que ser mejor que la online «a la fuerza». No entenderá del tema, pero la opinión sí que la tiene muy clara. Según el consejero, «lo que mejor podemos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos es una buena educación» y entiende que si se pudiese recuperar no habría problema. De hecho, no lo hay con los alumnos de Infantil, a los que no les pasad nada por perder una semana de clase. Pero en Secundaria y Bachillerato, sí es «difícilmente recuperable» y «nos interesa que los estudiantes de Extremadura sean competitivos», es decir, que puedan «ser los mejores». Por todo ello, insistió en que el virus se tiene que poner en su lugar «y las clases presenciales no tienen por qué ser un problema».

Semanas lleva el consejero escuchando desde sectores que van cerrando y otros que van abriendo «que ellos no son el foco de contagio». Pero Vergeles se preguntó este sábado que si como dicen en ninguno se propaga el virus, dónde está ocurriendo entonces. «Yo creo que hay que recuperar las cosas que son esenciales», subrayó.

Educación apela a la responsabilidad para no «infligir miedo» en la vuelta a las aulas

La Consejería de Educación y Empleo apela a la «responsabilidad» y a la «seriedad» de las manifestaciones públicas para dejar de «infligir miedo» a la comunidad educativa respecto a la vuelta a las clases presenciales de los alumnos de Secundaria, Bachillerato y FP, entre otros, a partir de este lunes. Además, pide «confianza» en el sistema educativo y en las medidas de protección implementadas desde la Consejería, que este curso ha hecho un «esfuerzo sin precedentes» valorado en 61 millones de euros adicionales para «garantizar la seguridad de los centros y de los servicios complementarios».

La Junta emite este comunicado tras la convocatoria de huelga de la coordinadora estudiantil con el fin de evitar su vuelta a las aulas alegando la situación epidemiológica, así como tras declaraciones públicas de Unidas por Extremadura llamando a la «desobediencia» y las palabras del PP afirmando que no retrasar la vuelta a las clases presenciales de estos alumnos es una «auténtica temeridad». «Ya no hay impedimentos para que estos estudiantes regresen», insisten desde Educación.