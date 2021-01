Vergeles: "Hemos ido a buscar el virus"

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha confirmado este jueves en el pleno de la Asamblea la “tendencia a la baja” de la curva de contagios de coronavirus en Extremadura, si bien ha avisado de que quedan días y semanas “muy duros” en relación a la ocupación hospitalaria y los fallecidos por covid a causa de los casos diagnosticados dos semanas atrás. No obstante, ha recordado que los planes de contingencia están en marcha y que se dispone de recursos suficientes para hacer frente a todas las necesidades, con 3.000 camas de agudos y cerca de 200 camas de UCI de las que se podría hacer uso si fuera necesario.

Según el consejero la incidencia acumulada del virus mejora en todas las áreas de salud y prácticamente en todos los municipios. Sin embargo, ha considerado que “ni hay que sacar pecho cuando se está en la bajada ni hay que afligirse cuando se está en el pico”, porque en la gestión de la pandemia “nada está escrito” y aunque las cifras vayan bajando la situación “es extrema, muy complicada”, tal y como están reflejando la mayoría de las comunidades autónomas.

En la tribuna, el consejero ha defendido las medidas “graduales y proporcionadas”, siempre guiadas por expertos, que ha aplicado la Junta de Extremadura para hacer frente a los contagios desde el pasado 20 de diciembre, incluida la flexibilización de la apertura comercial aprobada ayer. También ha destacado su estrategia de “ir a buscar el virus” con más pruebas diagnósticas y los cribados masivos que se han realizado en grandes ciudades y muchas localidades de la región.

En este sentido, ha asegurado que la tasa de pruebas de diagnóstico de infección activa por cien mil habitantes ha sido durante dos semanas la más alta del país, con un registro de 4.410 test frente a los 3.556 nacionales pasada semana. En los cribados se han realizado más de 7.500 pruebas y en ellas se ha detectado a más de un 90% de asintomáticos. Como ejemplo de esta estrategia, ha citado los cribados en el área de salud de Badajoz, donde se han realizado en los últimos días 3.943 pruebas de las que solo un 0,35% han dado positivo.

En su intervención, Vergeles también ha facilitado algunas cifras sobre la campaña de vacunación, de la que ha destacado su “planificación ejemplar” frente a la polémica por los cargos vacunados antes de tiempo. “Prestigiare y defenderé la vacunación por encima de todo y no consentiré que se retuerza por intereses desconocidos", ha dicho el titular de Sanidad, que ha acusado a la oposición de "hacer una interpretación libre" de algunas de sus declaraciones.

Según el consejero, hasta la fecha se han administrado cerca de 37.000 dosis de vacunas y 3.137 ciudadanos ya tienen puestas las dos dosis. Además, ya se está finalizando la vacunación a sanitarios en primera línea, que han recibido ya cerca de 14.000 dosis. Con respecto a las residencias, se ha vacunado a todas excepto 12 porque tenían brotes activos y con el "segundo blindaje" aplicado después de la primera dosis, en tres se ha tenido que retrasar la segunda.

Finalmente, Vergeles ha indicado que la tasa de rechazo está siendo de las más bajas del país, pues solo 507 personas (1,36%) han decidido voluntariamente no vacunarse. Un dato que según Vergeles, "llama a la esperanza y sobre todo demuestra que la ciudadanía está confiada en el proceso de vacunación como la gran esperanza para resolver este problema".

La oposición eleva el tono

En respuesta a Vergeles, todos los grupos de la oposición han elevado el tono de sus críticas. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se ha sumado por primera vez al PP al pedir su dimisión por la gestión de la pandemia, “llena de broncas, improvisación y contradicciones”, a lo que se suma ahora la polémica por los cambios en el protocolo de vacunación.

La portavoz del Grupo Popular, Cristina Teniente, ha criticado la actitud del presidente y del consejero por "haber protocolizado la vacunación a la carta" y ha considerado que el tiempo y los hechos han puesto de manifiesto "su enorme incompetencia" para gestionar la pandemia, por lo que ha pedido su “cese fulminante”. "Deje su soberbia, deje de reñirnos, deje sus excusas y de tratarnos como idiotas", le ha espetado visiblemente exaltada. La portavoz popular ha considerado que la tercera ola está pegando a Extremadura “un revolcón de dimensiones catastróficas" y que Vergeles "vive en un mundo paralelo" al decir que se está produciendo un aplanamiento de la curva cuando la presión hospitalaria se ha multiplicado por seis en una semana.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, David Salazar, le ha pedido al consejero que "no haga demagogia" apelando al esfuerzo colectivo para afrontar la pandemia "porque solo entienden de un color, el suyo propio, que además pintan con rodillo". Salazar ha advertido que los datos de incidencia acumulada y de ocupación de UCI en la región son aún peores que hace 15 días, y ha criticado que Vergeles "se empeña en negar la realidad". "Nuestro gran problema es que el barco lo maneja un capitán que hace mucho que perdió el rumbo y que por desgracia y a mi pesar y de todos los extremeños nos lleva directo a estrellarnos contra las rocas", ha dicho sobre Vergeles. A su juicio, ha sido el propio consejero el que ha usado fatiga pandémica a la población por sus "medidas malas" que están "pagando" los extremeños, la hostelería, el turismo o los estudiantes.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, le ha pedido al consejero respeto en sus intervenciones y le ha acusado de "generar inseguridad" en la población cada vez que comparece para explicar con soberbia y regañando a todo el mundo, incluidos los periodistas, las medidas a adoptar. De Miguel también ha lamentado que pese a la situación "desesperante" que se vive en los hospitales y de que se esté preparando un hospital de campaña en Badajoz, Vergeles siga diciendo que el sistema sanitario no está colapsado. "Me gustaría que Extremadura fuese ejemplo de gestión, pero hoy tengo que pedir su dimisión", ha concluido.

El presidente ha asegurado que quien decide quién se vacuna es el Consejo Interterritorial de Salud, y en cualquier caso ha señalado que “los directivos del SES no son directores del Ibex”, sino profesionales sanitarios que durante un tiempo de su vida han decidido trabajar por los demás en el espacio público. Ha puesto como ejemplo el caso de una directora médica que se contagió de covid en una jornada de vacunación y que ahora está en un hospital intentando curarse. “¿A los que están desde por la mañana hasta por las noches recorriendo los hospitales les decimos que son unos privilegiados? A gente como esa no los voy a dejar tirados. La demagogia puede llegar hasta donde quiera, pero no puede con las conciencias”, ha dicho.

Por su parte la diputada socialista Estrella Gordillo ha pedido a la oposición que "deje de embarrar y jugar con el dolor de la gente". Ha defendido que las cosas se han hecho bien, aunque se han podido cometer "errores" dentro de una situación ante la que "no hay una receta infalible".