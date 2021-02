Vergeles pide a los municipios suspender las fiestas de carnaval

«Viene unas fechas donde nuevamente se relacionan tradicionalmente con mayor movilidad de la población, como son las fiestas de carnaval. En la mayoría de los ayuntamientos se han suspendido las actividades relacionadas con esta celebración. No obstante, me veo en la obligación de solicitar tu participación en la suspensión de cualquier actividad que conlleve un incremento de la movilidad de la población. Y que si no puedes suspender la actividad programada, solicites a la Dirección General de Salud Pública la evaluación del riesgo para que valores su suspensión en base al riesgo analizado». Este es el mensaje que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha enviado por escrito a los alcaldes y alcaldesas de Extremadura ante el comienzo este fin de semana del carnaval, que son días festivos en algunas localidades de la región.

Vergeles pide a los municipios que no bajen la guardia en estos momentos. «Estamos en los momentos más difíciles de la pandemia, afortunadamente todos los indicadores epidemiológicos están anunciándonos que la curva de incidencia está controlándose, sin embargo, nos quedan días o semanas duras en las hospitalizaciones y desgraciadamente en los fallecimientos», señala en la carta enviada a los ayuntamientos, fechada el 5 de febrero.