Los vertidos de cerezas de destrío, un problema para el Valle del Jerte

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Lo que no llego a comprender es que tanto dinero de la administración y de los agricultores con el tanto por ciento que se queda cada cooperativa y la agrupación de cada socio, hecho necesario para seguir siendo punteros, no se ha llevada a cabo un proyecto para dar una salida como materia prima a estas cerezas de destrio, bien según su calidad como pellet, pienso, alcohol, mermelada y otros proyectos que en teoría deberían haberse llevado a cabo y que nos deberían explicar los responsables de gestionar el dinero, el motivo de no tener un destino lógico a estas cerezas.