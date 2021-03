Los veterinarios reclaman la vacuna

Los veterinarios reclaman que se vacune al colectivo y denuncian que la consejería "se ha olvidado" de los trabajadores de esta actividad. La queja la ha elevado el presidente del Colegio de Veterinarios de Badajoz, José Marín Sánchez Murillo, que recuerda que los veterinarios "somos sanitarios" según está recogido en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS).

"Siendo una profesión sanitaria considerada como actividad esencial, hemos sido ninguneados a todos los niveles", asegura Sánchez Murillo. Lamenta que "no se ha tenido en cuenta nuestra opinión a la hora de tomar decisiones en el control de la pandemia" y que además, "contemplamos con asombro cómo somos la única profesión sanitaria a la que no se ha vacunado". "Y todo ello sin ningún tipo de explicación que, por cierto, hemos pedido por escrito", apostilla el presidente del colectivo.

Los veterinarios aseguran que Extremadura es una de la pocas comunidades en las que no se ha vacunado aún a este colectivo mientras sí se ha completado la del resto de profesiones sanitarias y reclaman una explicación a la Consejería de Sanidad. "Los veterinarios del SES sí se han vacunado, solo faltaba eso. Pero no olvide señor consejero que nosotros durante toda la pandemia hemos seguido trabajando para proteger la salud de los animales y de las personas. Que fuimos los primeros en donar nuestros guantes y mascarillas, que donamos también nuestros respiradores de las clínicas veterinarias, gracias a los cuales se salvaron muchas vidas humanas", reivindica Sánchez Murillo. Por eso lamenta que ahora "una de las regiones más ganaderas de España se haya olvidado de sus veterinarios". "No nos merecemos esto", insiste.