El VIH sigue activo y cada vez en gente más joven

Un tema tabú. Estigma social y discriminación. Miedo a las consecuencias por hablar en primera persona. En determinados aspectos, se avanza lentamente. «Visibilizar la infección es algo positivo para que la sociedad vea que las personas afectadas son exactamente igual que las demás, que no hay ningún tipo de situación o circunstancia que las haga diferentes. Pero hay un problema: no podemos garantizar hoy día que alguien que ofrezca su testimonio no pueda ser discriminada, ella y sus familiares». Quien se expresa es Santiago Pérez Avilés, presidente del Comité Antisida de Extremadura (CAEX). Hoy, 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Sida y hay batallas que siguen abiertas.

Por un lado perduran esos estigmas; por otro, «se ha perdido el miedo porque parece que esto ya se ha solucionado, y no es así», subraya Pérez Avilés.

Los datos hablan por sí solos. Cada año se detectan unos 3.000 casos nuevos de VIH en España, en Extremadura son entre 40 y 45. Y entre los afectados cada vez abundan más adolescentes y jóvenes. La horquilla más común va de los 25 a los 35 años. Además, un 18% de la población desconoce que es portadora del virus.

«Es una enfermedad fácil de prevenir, pero para ello se tiene que ser consciente de que existe y que te puede afectar. Si creo o pienso que la infección de VIH no va conmigo, que no llevo a cabo prácticas sexuales de riesgo, pues es imposible la prevención», explica el presidente del CAEX. «Y lo que está ocurriendo -continua- es que una gran mayoría de adolescentes y jóvenes no percibe esta enfermedad como real o cercana, por lo que no toman precauciones».

Ahora la pandemia distorsionará la estadística. El confinamiento y la distancia social, lógicamente, hace que cualquier virus tenga menos transmisión. Pero precisamente porque la sanidad gira en torno al coronavirus, desde el Comité Antisida de Extremadura piden que no se frenen los proyectos de prevención -«la herramienta clave»- y los programas de ayuda a las personas infectadas. En la región hay entre 1.300 y 1.500 personas que viven con esta enfermedad.

Pérez Avilés lo resume así: «No podemos permitir que esta crisis se cebe de nuevo con los más vulnerables. Además, debemos defender siempre leyes que permitan el acceso universal a la salud».