Vivienda no convocará este año las ayudas a la eficiencia energética

La Consejería de Vivienda no prevé lanzar una nueva convocatoria de ayudas para mejorar la eficiencia energética en el parque regional de viviendas. Con una dotación de 15,8 millones, fue la medida estrella del paquete incluido en el Plan de Vivienda de Extremadura 2018-2021, hasta el punto que aunque el plazo de solicitudes debía estar abierto durante un año (hasta este mes de abril) fue necesario cerrar la convocatoria de ayudas tres meses después de abrirse, tras agotarse el crédito disponible. En agosto ya se habían recibido 3.413 solicitudes, el triple de las que se había previsto inicialmente cubrir con los fondos disponibles (1.114).

A pesar de que se ha iniciado la tramitación de una nueva orden de ayudas, fuentes de la Junta de Extremadura descartan por el momento que se vaya a poner en marcha a lo largo del 2020 el que se conoce como Programa PEEVE. Lo justifican por un lado con la necesidad de desatascar la tramitación de los expedientes resultantes de la avalancha de solicitudes que se recibieron el año pasado y que están en trámites aún. Junto a esto, la razón principal es la próxima extinción del programa de fondos europeos Feder de los que se nutre este paquete de ayudas. «Los programas operativos de la UE a los que está acogido el programa PEEVE están a punto de terminar por lo que no se plantea ahora una nueva convocatoria», señalan desde el área de Vivienda. La convocatoria del 2019 fue la segunda del plan de vivienda para mejorar la eficiencia energética en las viviendas. La primera fue en 2016, contó con un crédito de 20 millones y atendió 2.013 solicitudes.

DISMINUCIÓN DE GASES / Las ayudas a la eficiencia energética están destinadas a disminuir las emisiones de gases d efecto invernadero y se contemplan en todo caso en la nueva orden que se está tramitando y que regulará la próximas subvenciones destinadas, a actuaciones como mejorar la envolvente térmica de las viviendas, instalar sistemas eficientes de calefacción y aire acondicionado, colocar paneles solares u otros equipos que permitan el uso de energías renovables. e agua caliente; las obras para mejorar la protección contra el ruido o la instalación de sistemas de domótica son algunas de las actuaciones que se financian con cargo a estas ayudas.

El borrador se encuentra ya en el portal de transparencia, según indican desde Vivienda porque tras aprobarse las bases reguladoras de la convocatoria anterior, se detectó la necesidad de acometer cambios en algunos programas existentes y eso requería de la modificación de la normativa en todo su conjunto.

Según explican, es por ese motivo por el que se ha incluido en la nueva orden todos los programas que contempla el plan de vivienda con el fin de no generar inseguridad jurídica. Pero insisten en que el hecho de que se contemplen no significa que sea «imperativo», matizan. Por eso una vez que se complete la tramitación y la orden entre en vigor, «podrán convocarse las ayudas de todos los programas que comprende, pero no es obligatorio que ocurra», indican desde el departamento que dirige Leire Iglesias.