«Voy paso a paso, día tras día, para seguir disfrutando de todo esto»

El pimentón de la Vera es la base de la cocina de David Gibello Pintado, aficionado a la comida tradicional pero innovando cada receta. Su inicio en el mundo de los fogones fue gracias a un libro de recetas de unas monjas abadesas que aún conserva. Gibello, de 36 años y natural de la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata, compagina su trabajo en la Central Nuclear de Almaraz con ser influencer gastronómico en el blog La cocina de Gibello desde hace cinco años. Acumula 256.000 fans en Facebook y sus vídeos llegan a los cuatro millones de reproducciones.

SEmD¿Cómo aprendió a cocinar? —He aprendido solo, sin ayuda de nadie, fue por necesidad. Con 18 años me marché a Málaga a vivir y lo típico de esa edad, salía mucho de fiesta y me quedé sin dinero. Un día fui a un mercadillo y me compré un libro de recetas de unas monjas abadesas y así aprendí. Todavía tengo el libro aunque ya no veo las recetas por ahí, ahora cocino con nitrógeno, he aprendido viendo vídeos a través de internet.

—¿Qué significa para usted la cocina?

—Es el modo de desconectar un poco de todo, disfruto cocinando. Mi objetivo es hacer ver a la gente que se puede cocinar de una manera fácil y sin complicarse mucho para alimentarse bien, poder enseñar a los demás que personas como yo, que no tenía nociones de cocina, pueden hacerlo con recetas fáciles y elaborar una cocina de calidad con ingredientes que tenemos a mano.

—¿Por qué decide adentrarse en el mundo de la gastronomía?

—La verdad por la insistencia de mis amigos. Ellos han apostado desde el primer momento por mí y me animaron a que entrara en el mundo de la gastronomía y me embarcara en esta aventura. Comencé con los eventos gastronómicos y vi que a la gente le gustaba lo que hacía. Soy una persona que cuando trabajo en este tipo de ferias digo: Señores, yo no soy cocinero profesional. He aprendido todo solo y esto es lo que hago; no engaño a nadie. Intento hacer cosas diferentes y siento que cada día gusta más lo que elaboro.

—Un ingrediente imprescindible en su cocina

—El pimentón de la Vera. Todos los productos que utilizo en mi cocina son extremeños.

SEmD¿Cuál cree que es el plato que mejor representa a Extremadura?

—No podría quedarme solo con un plato, pero quizás el magro de cerdo. Lo que más me gusta cuando voy a Navalmoral o a Hornachos, que es el pueblo de mi madre, es ir a un bar, tomarme una cerveza y que me pongan un pincho de magro de cerdo bien guisado. Me gusta la cocina tradicional con un toque diferente, por ejemplo de las carrilleras de cerdo he hecho una versión wrap (un burrito) y con salsa de vino tinto y ha triunfado. Ahora ha vuelto otra vez la casquería, es barata y da un buen resultado. La cocina de aprovechamiento está de moda. Las croquetas de paella es el vídeo más visto que tengo en mi canal de Youtube.

—¿Dónde le gustaría llegar en el mundo de los fogones?

—La verdad que no lo sé, no tengo objetivos marcados. Voy paso a paso, día tras día, para seguir disfrutando de todo esto porque todo lo que venga a través de la cocina es un regalo.

SEmDAlguna anécdota reseñable durante este tiempo

—En redes sociales escriben comentarios como: «Hemos comido en tu restaurante, estaba todo buenísimo», y yo no tengo un restaurante. Los eventos que realizo es porque me contratan. Es lo más típico de las redes sociales.

—¿Qué tal la experiencia como ‘influencer’?

—Ahora todo es aprovecharse de mi imagen y tengo que tener mucho cuidado con eso. Voy aprendiendo día a día. A nivel de redes sociales estoy teniendo problemas porque hay gente que se está lucrando a mi costa. ¡He tenido la página web secuestrada seis veces! Con mis recetas por ejemplo he tenido que poner alguna denuncia porque se las han atribuido a otras personas. Conozco a yutuberos que se dedican a la cocina y que lo único que quieren es vivir de salir en las redes sociales sin cocinar en otros sitios que no sea a través de un vídeo. A mí me gusta demostrarlo de cara al público y que vean que lo que hago en el canal de Youtube se corresponde con la realidad.

—Masterchef es el ‘talent show’ con más éxito de la televisión para encontrar al mejor cocinero de España, ¿te has presentado alguna vez?

—Sí, me presenté a la segunda edición y llegué al casting final. Aunque creo que no volvería a presentarme porque no es un programa de cocina sino un reality y a mí me gusta cocinar.