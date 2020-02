Los vuelos de Badajoz acumulan dos días de retrasos por la niebla

Los pasajeros del vuelo Madrid-Badajoz que ayer sufrieron retrasos por la niebla finalmente pudieron realizar la salida de Barajas a las 14.45 horas, una vez que las condiciones de visibilidad permitían el aterrizaje en la capital pacense. El vuelo acumuló casi ocho horas de retraso y afectó también al trayecto de regreso a la capital de España, que no pudo partir hasta la tarde de ayer.

El vuelo Madrid-Badajoz, con un horario habitual fijado a las 7.05 horas y con 27 pasajeros, retrasó su despegue a la espera de que mejoraran las condiciones meteorológicas, ya que las condiciones de visibilidad a causa de la niebla no permitieron su aterrizaje en Badajoz. Al mismo tiempo, en la capital pacense esperaban otros 23 pasajeros para poder tomar el vuelo que aterrizó desde Madrid y que partió de nuevo a la capital de España, pues habitualmente se trata del mismo aparato. En este caso, el horario habitual de salida son las 9.05 horas. Esta ruta se vio afectada también el lunes por las mismas causas, con un total de 91 pasajeros perjudicados sumando los vuelos de ida y regreso. Cabe señalar que esta circunstancia no es excepcional, ya que desde mediados de diciembre se vienen produciendo puntualmente retrasos en los vuelos por los bancos de niebla que se forman en el aeropuerto pacense a primera hora de la mañana. Los usuarios afectados pueden interponer la reclamación correspondiente, pero la normativa europea no contempla compensaciones económicas en estos casos porque los retrasos se deben al mal tiempo, una causa considerada como «circunstancia extraordinaria» no atribuible a la compañía.

Desde la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex) ya han solicitado a Aena mejorar el sistema antiniebla del aeropuerto (el actual es el ILS categoría I, el habitual en los aeródromos más pequeños del país; mientras el de Madrid es un ILS categoría III, la máxima), una opción que finalmente se descartó. El propio presidente de la Junta planteó hace varias semanas como posible solución cambiar temporalmente el horario de los primeros vuelos.