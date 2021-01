La vuelta a las clases presenciales se retrasa al 18 de enero solo en la ESO y Bachillerato

El próximo lunes, 11 de enero, se acaban las vacaciones navideñas para los estudiantes extremeños, pero no todos volverán a las aulas ese día. El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, acaba de anunciar que la vuelta solo será presencial para las etapas de Infantil y Primaria, mientras la enseñanza se reactivará de forma telemática en Secundaria, Bachillerato, Educación Especial y de adultos. Eso supone retrasar una semana la presencialidad en los institutos, donde se aplicará el escenario 3 de educación a distancia entre el 11 y el 17 de enero. Así, en principio, volverían presencialmente a las aulas el lunes 18 de enero.

Esta decisión se toma, según Vergeles, porque se ha demostrado que una buena parte de los contagios proviene de la población juvenil, mientras en mucho menos entre los más pequeños. "Hay evidencias de que son poco contagiadores".

Tras el anuncio del consejero, varios sindicatos docentes solicitan que el curso se reanude con enseñanza a distancia también para los alumnos y docentes de Infantil y Primaria.

PIDE considera un acierto el retraso anunciado pero "creemos que se debería extender la fase 3 hasta el 20 de enero", cuando se cumplirían los 14 días desde el último festivo del calendario laboral. También solicitan extender la no presencialidad a Infantil y Primaria. Argumentan el inicio de la tercera ola de contagios, la previsión de la Aemet de una ola de frío a partir de este jueves y que la vacunación está siendo "insuficiente" y no se considera grupos prioritarios los miembros de la comunidad educativa. Todo ello, advierte, "complica mucho la reanudación del curso escolar en condiciones de garantía sanitaria y un mínimo confort aceptables, multiplicándose los riesgos de contagios en toda la comunidad educativa y su extensión a las familias por los factores anteriormente apuntados".

Desde ANPE Extremadura también reclaman extender la modalidad de enseñanza telemática a todos los cursos. Solicita que "por el mismo razonamiento y las mismas condiciones pandémicas en la región por las que se retrasa la modalidad presencial al 17 de enero, se acuerde y decrete para Infantil y Primaria, pues el virus no entiende de edades a la hora de propagarse y precisamente por las características propias del alumnado, es absurdo e incoherente no adoptar esta medida en dichas etapas educativas. En esta situación actual no cabe escudarse sobre si un alumno de 10,11 años es más contagioso que uno de 12".