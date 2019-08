«Yo respeto. No estoy ni a favor ni en contra de los toros»

-Ha querido que la entrevista se desarrolle en la Biblioteca de Extremadura como símbolo de la importancia de la lectura. ¿Qué libro tiene ahora en la mesilla de noche?

-El balcón en invierno. Admiro a Luis Landero y lo estoy releyendo por lo que me remueve. Debemos aupar a los autores extremeños como Landero, Gonzalo Hidalgo Bayal...

-¿Qué opina la consejera extremeña de Cultura de los toros?

-No estoy ni a favor ni en contra. Yo respeto todas las opiniones. Los toros son una tradición que tenemos en España y en Extremadura hay mucha afición por el mundo taurino. No me defino ni muy taurina, porque no lo he tenido como afición nunca, ni antitaurina. Y lo mismo me ocurre con la caza.

-¿Las instituciones deben subvencionar las corridas de toros?

-Tiene que haber un equilibrio, pero no ya solo con los toros, con otras manifestaciones culturales. Porque te pueden llegar agencias de lectura y decirte que por qué estás subvencionando a los toros y a ellos no. Desde mi punto de vista a veces se han dado subvenciones masivas a las corridas y se debe buscar ese equilibrio.

-¿Por qué quiso ser política?

-En mi familia nunca nadie ha estado en política. Yo me afilié estando en Madrid en segundo de carrera a las Juventudes Socialistas y fui siempre muy activa. Después cuando viví en Irlanda conocí a muchos jóvenes en política y que hacían un trabajo estupendo. De manera que a mi vuelta a Navalmoral me ofrecieron formar parte de la lista del Ayuntamiento. En las últimas elecciones yo no iba en la lista, decidí estudiar mis oposiciones de Magisterio. Pero acababa de salir del examen oral y me llamó la alcaldesa de Navalmoral de la Mata para contármelo. No quiero ser egocéntrica pero veo un acierto apostar por un persona joven.

-¿Por qué el PSOE?

-De pequeña con mi abuelo veía los mítines de Alfonso Guerra y de Felipe González. ¿Por qué el PSOE? Porque no comulgo nada con las políticas de derecha.

-Pero hay más partidos de izquierda...

-Cuando me afilié solo existían PSOE e Izquierda Unida. Hice balance y el PSOE me parecía un partido más moderado, más acorde a mis ideas.