Los abortos repuntan por tercer año consecutivo

No diré nada del fundamento moral o ético de sesgar una vida humana por la propia madre, pero en el aborto no se interrumpe nada, se finiquita totalmente, no hay posibilidad de reanudar lo que se ha dado fin. Ya basta de tanto demagogia semántica.