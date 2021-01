La activista extremeña contra los vientres de alquiler

Es cierto que hay montado un mercado absolutamente indecente en torno a la gestación subrogada, no le falta razón a Ana Trejo en nada de lo que dice. Pero también lo es que para muchas parejas que desean tener hijos y no pueden por el método natural, es la única vía. Yo no termino de tener una opinión rotunda y tajante sobre el tema, entre el negro y el blanco hay gamas de grises intermedios, pero en principio no me gusta nada.