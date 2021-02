Àngels Barceló: «Mucha gente ha borrado el verbo escuchar de su vocabulario»

Àngels Barceló (Barcelona, 1963) mira al futuro. La periodista recorre el país con una gira de su programa radiofónico ‘Hoy por hoy’ en la cadena Ser para conocer la situación en la que se encuentran las ciudades tras este año convulso y hablar sobre lo que viene. Este viernes lo hará en el complejo San Francisco de Cáceres, lugar elegido para grabar el programa que debatirá en torno a las alternativas, la gastronomía y la naturaleza. Intervendrán el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el alcalde, Luis Salaya, y actuará la cacereña Chloé Bird.



-¿Por dónde pasa ese futuro?, ¿hacia dónde vamos?

-El futuro debería pasar porque alguien estuviera pensando en el futuro. En algún momento pasará la pandemia y empezará a repuntar la economía y habría que pensar en qué modelo de país queremos. Ha quedado claro otra vez que en una crisis económica España es el mayor damnificado de Europa porque tiene todo su peso económico en un solo sector, que es el turismo. Si falla el turismo, nos hundimos. Debemos decidir si queremos seguir siendo un modelo turístico de bares y restaurantes o un modelo diferente.



-La pensadora Yayo Herrero asegura que no hay «economía, ni sociedad, ni política sin naturaleza y cuidados», ¿por ahí debe ir?

-Es uno de los ejes principales pero parece que la pandemia nos ha hecho olvidar esto también. Desde que empezó, no estamos pendientes del cambio climático, todos aquellos retos que teníamos planteados se han olvidado. La tierra, la naturaleza, que además está en el origen de lo que nos ha pasado, tiene que ser parte de la solución para salir de esta.



-Recuperamos relativa normalidad tras un año insólito y doloroso, ¿hemos aprendido algo?

-Yo creo que no. No hemos aprendido nada. La prueba es cómo está la situación política o la situación económica. Sí a nivel individual nos hemos dado cuenta de que somos más fuertes de lo que pensábamos pero como sociedad no creo que salgamos mejores, salimos igual o incluso un poco peor, ni mejores ni más unidos. El confinamiento fue un momento de muchas emociones , fue un espejismo, nos lo creímos, una vez pasado eso volvimos a lo de siempre.



-Si algo ha dejado también esta crisis es constancia de la importancia de los medios, han jugado un papel clave, ¿ha sido esta una oportunidad para reconciliar a los medios con los usuarios?

-Habrá que preguntárselo a la sociedad. Al menos lo que hemos intentado hacer nosotros y la sensación de los que trabajamos en la radio es que hemos tenido un vínculo con los oyentes como hacía tiempo que no teníamos sobre todo en la primera parte de la pandemia cuando la gente tuvo que encerrarse en casa y el único agarre que tenía a la normalidad era sintonizar la radio. Ha habido un gran esfuerzo humano y técnico. Medios hay muchos y cada uno lo ha hecho a su manera. Nosotros servimos para informar, luego está el que sobreinformó o el que hizo amarillismo.

-Al hilo de la sobreinformación y el sensacionalismo, otro de los retos que afronta la profesión es atajar las ‘fake news’.

-La pandemia ha sido un material muy sensible para los hechos alternativos y para las falsas noticias. Juegan con el miedo de la gente y con las emociones de la gente. Nuestro papel tiene que ser el que ha ejercido históricamente el periodismo, que es contrastar con rigor, seguridad y dar voz a la gente que sabe y si no la encuentras, mejor no dar voz a nadie.

-En alguna ocasión ha mencionado que no estaba de acuerdo con la confrontación y la trinchera, ¿vivimos ese momento ahora?

-Estamos en un momento de polarización máxima donde el verbo escuchar mucha gente lo ha borrado de su vocabulario. Hay gente que no sabe escuchar y no quiere escuchar. Los matices no existen, hemos llegado a un punto en el que no se puede dudar, o estás con el blanco o estás con el negro, no hay medias tintas, no hay ‘no lo sé’, todo eso ha desaparecido y la pandemia no ha ayudado.

-¿Ha desaparecido la duda?

-Totalmente. Afortunadamente yo dudo mucho y no quiero dejar de dudar, me niego a caer en la trinchera de un bando o de otro.



-Ya sobre su regreso a Cáceres, una provincia a la que le unen lazos ya que en 2017 recibió el título de Embajadora de Las Hurdes, ¿qué supone la vuelta?

-La gira que estamos haciendo es para ver cómo las ciudades viven la situación postpandemia. Lo que hay que hacer es mirar al futuro y en el caso de Extremadura, tiene mucha capacidad y privilegios para apuntalar su economía, hablaremos con el presidente y el alcalde, a mí me gusta que se mojen y que digan: vale, muy bien, estamos todos muy mal, esto ya lo sabemos, pero ¿y ahora qué?.