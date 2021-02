«Buscamos en el exterior la felicidad que nos falta dentro»

Sostiene Angela Nieves Holguera Flores (Mérida, 1992) que es «muy bonito quererse a uno mismo», que de «una caída hay que levantarse», que los sentimientos, tanto si son positivos como negativos, hay que expresarlos y comunicarlos y que es necesario liberarse «de las cadenas que, a veces, nosotros mismos nos ponemos al no amarnos». De esto y de mucho más trata Al límite de la locura (Europa Ediciones), su primer libro publicado, en el que mezcla poemas y relatos y con el que espera ayudar a todas esas personas que, como ella, en algún momento, han «sufrido dependencia emocional y falta de amor propio».

Besa cada suspiro es el seudónimo con el que aparece en sus redes sociales, tres palabras que ya nos dicen mucho de lo que quiere transmitir esta joven criada en Villagonzalo, que estudió Turismo en Sevilla, que ha trabajado en Londres para «mejorar mi inglés y buscar nuevas oportunidades», aunque, al igual que al resto del mundo, la pandemia «detuvo mi vida» y regresó al pueblo, donde, y ante la ausencia de trabajo, está inmersa en la escritura de su primera novela sobre una historia de amor con fecha de caducidad, una mezcla entre romance y aventura con sus dosis de espiritualidad, con la que está «muy ilusionada» mientras surgen ideas para una segunda, al tiempo que prepara un nuevo libro de relatos, pero diferente al de Al límite de la locura, una historia de desamor en el que cuenta la adicción que se puede llegar a sentir por una persona.

Declarada amante de los animales y la naturaleza, Angela Nieves es una joven a la que le gusta hacer yoga y bailar, a la que le encanta viajar y que disfruta oyendo lo mismo un rap, que música indie, pop, o jazz.

--Parece muy joven para escribir o expresar sentimientos sobre tanto dolor y sufrimiento.

--El libro trata del desamor, pero, sobre todo, del desamor con uno mismo. Es cierto que sufrí y que expreso el dolor, pero también expreso cómo es el reencuentro con el amor propio, que es el objetivo principal del libro.

Puede que sea joven para escribir sobre tanto dolor, pero me tocó vivir mi propio despertar a raíz de una relación tóxica y creo que para encontrarnos con nosotros mismos no hay edad.

--¿El libro está escrito desde la experiencia personal?

--Sí, está totalmente escrito desde mi propia experiencia.

--¿Dónde están los límites de la locura?

--Creo que podría interpretarse la locura en mi libro desde diferentes puntos de vista: Los límites de la locura se encuentran en el momento en el que dejas de saber quién eres, qué quieres y hacia dónde quieres ir. Desapareces en ti y comienzas a dejar de vivir, para vagar por el mundo sin más, sin encontrarle sentido a nada.

Y en ese momento es cuando debes aprovechar para volver a escribirte, así lo expreso en el libro. Para mí fue como volver a ser una página en blanco donde debía volver a escribir. Pero la locura también te permite no tener límites; te permite ser quién eres, encontrar la cordura dentro la locura. Creo que la locura nos hace también atrevernos a ser libres, sentir y vivir como queremos, aprender a ser nosotros a pesar de tener el mundo en contra, saber alejarnos de quien nos hace daño para ser fieles a nosotros, aunque, a veces, ser uno mismo, sea una locura. Y este libro dejará que cada uno encuentre la locura y la interprete desde la perspectiva que quiera. Tiene esa esencia detrás de las letras, algunos pueden verla y otro no; es ver que detrás de ese proceso, hay un maravilloso renacer.

--¿Es un libro de autoayuda?

Podría decirse que sí. Es un libro que quizás pueda abrir los ojos a quien se sientan de esa forma; que puede hacer pensar y reflexionar sobre el autoconocimiento de uno mismo, haya experimentado ese proceso o no.

--¿Por qué relatos y poemas?

- Escribo según mis sentimientos, a veces de forma más poética y otras de forma literaria. Los mezclo en el libro debido a que así lo fui expresando cuando lo escribí, y debían aparecer todas las composiciones para que el proceso de reencuentro con uno mismo se pudiera entender bien.

--¿No está a gusto y por eso escribe sobre el dolor?

--En el momento en el que escribí la mayor parte del libro, hace unos años, era lo que sentía, tristeza, desesperación… Sufría una gran dependencia emocional y una falta de amor propio, y eso me hizo escribir sobre ello; al igual que escribí, también en este libro, sobre lo bonito que es quererse a uno mismo. Se divide en tres partes: En la primera expreso el dolor y lo que se siente al perder lo que crees que es el centro de tu vida. En la segunda comienza el despertar, el darte cuenta de que el mundo sigue, de que detrás de esa dependencia se encontraba la falta de amor propio y eso te hace abrir los ojos para comenzar a quererte. Y en la tercera expreso la liberación de las cadenas que, a veces, nosotros mismos nos ponemos al no amarnos; expreso el regreso de la ilusión, las ganas de abrazar la vida y sobre todo de abrazarse a uno mismo.

Por eso, no todo el libro es dolor, solo es un proceso. Es algo que escribí en un momento puntual. Ahora escribo sobre cualquier tema que me provoque sentimientos: sobre el amor, los animales, la contaminación, las emociones…

--¿Por qué comparar el amor con las drogas y no, por ejemplo, con el alcohol que es otra adicción?

--En realidad, en algunos relatos comparo el amor con el alcohol, cuando digo drogas me refiero a todo lo que éstas engloban, y dentro de ellas incluyo el alcohol. El problema de la dependencia está a la orden del día, y no me refiero solo a la emocional, sino también a la dependencia hacia cualquier tipo de sustancia adictiva.

Y cualquier tipo de adicción es una forma de evitar escuchar nuestro interior, evadirnos o evitar enfrentar ciertas situaciones. Por eso pensé, a la hora de publicar este libro, que podría acompañar a esas personas que puedan estar sufriendo algo así, ya sea por una dependencia hacia una persona, drogas… al final todo esto esconde el mismo significado detrás: buscamos en el exterior la felicidad que nos falta dentro. Y eso fue lo que me ocurrió a mí. Con este libro quizás podría comunicarles a esas personas que de todo se sale y que no están solas.

--Dice que con este libro desnuda su alma y revela los secretos que es esconde en su corazón, ¿Qué secretos son esos?

--Con esos secretos me refiero al mismo tema; la dependencia emocional. A veces, cuando uno termina una relación, intentamos hacernos los fuertes y hacer ver que todo va bien, y es lo que yo hice. Pero con este libro revelo que no fue así, que detrás de una ruptura comenzó una guerra en mi interior y a pesar de que me sentí destruida, hoy agradezco todo lo que me pasó, porque me hizo darme cuenta de que ni yo misma me conocía y debía comenzar a hacerlo. Como dicen, hay que caerse, para aprender a levantarse.

--¿Es su primer libro publicado? ¿Tiene escritos guardados?

--Sí, es mi primer libro publicado. La verdad nunca pensé en publicar nada aunque en el fondo de mí siempre fue mi sueño. Me faltó valor supongo, hasta ahora. Tengo más escritos, la escritura forma parte de mi día a día. También publico pequeños textos o frases en mis redes sociales.

--¿Es una poeta que escribe relatos o viceversa?

--Aunque suelo escribir más relatos que poemas, me consideraría más como una escritora de poesía, por una razón: Cuando escribo poesía me sale intencionadamente, es decir, fluyen los versos sin que apenas tenga que pensar. En cuanto a los relatos es verdad que los analizo un poco más, me esfuerzo algo más a la hora de asegurarme de que se entienda lo que quiero decir.



--¿Ser escritora es su vocación?

Mi pasión, entre otras cosas, es escribir, y he logrado publicar este libro y con el dar a conocer mis sentimientos más profundos y eso ha sido mi logro personal.