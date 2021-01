Cecilia Zango 'dispara' al piano

Quizá la versión más conocida de ‘Bang bang’ en toda su historia sea la que hizo Nancy Sinatra el mismo año en el que Cher publicó la canción en los 60. Desde entonces no han sido pocas voces las que han interpretado el icónico tema con sonido de disparo, que cuenta ya también con su versión cacereña. La cantante Cecilia Zango ha querido rendir su particular homenaje. Al piano y con una puesta en escena sin estridencias pero muy cuidada, solo con el acompañamiento de los dos instrumentos, el de las teclas y el de su voz.

El videoclip fue rodado en el hotel Casino de Badajoz. «Cuando vi ese piano, supe que quería rodarlo ahí». Ha sido dirigido por Pablo Dios y vio la luz a finales de diciembre aunque la previsión es que lo hubiera hecho meses antes pero no fue posible debido a la crisis sanitaria. Según expone la cantante cacereña a este diario, fue su forma de poner fin a un año convulso. «Porque de pequeña cantaba esta canción a diario y porque este año la vida me ha disparado en lo más profundo de mi ser». Reconoce que ‘Bang bang’ fue su catarsis personal sobre el 2020.

Sin encasillarse en ningún género ni estilo --«me gusta sacar cosas distintas», asegura-- afronta la cacereña el nuevo año con nuevo trabajo en la cartera. De momento, a falta de fechas cercanas de conciertos debido a la situación actual, aprovechará las plataformas ‘online’ para dar a conocer la propuesta, también ligada a lo vivido estos meses pero con la intención de servir de liberación. «Esto es algo que nos ha marcado a todos, lo que he ido produciendo en 2020 tendrá influencias de lo cáotico y duro que ha sido, siempre mis temas hablan de lo real, de lo que me ocurre, me gusta que lo que canto sea verdad». concluye.