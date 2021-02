La congresista demócrata Ocasio-Cortez revela que fue agredida sexualmente

La congresista estadounidense demócrata Alexandria Ocasio-Cortez ha revelado durante una intervención en directo en su cuenta de instagram live que se considera una superviviente de una agresión sexual.

Ocasio-Cortez, visiblemente emocionada, reveló el suceso que había vivido mientras narraba en directo el trauma que le produjo el pasado 6 de enero contemplar el asalto al Capitolio estadounidense por grupos de seguidores radicales de Donald Trump.

This was one of the most heartbreaking moments of AOC’s IG live pic.twitter.com/BumKbriwmy