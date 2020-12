Desireé Castro, una gozosa casualidad

Desireé Castro Millán (Llerena, 18-11-1983) forma parte desde hace dos años del equipo ciclista Extremadura-Ecopilas MTB. Admite que llegó al ciclismo por casualidad, pero que gracias al esfuerzo y al trabajo logró entre otros el subcampeonato de España de XCMU en 2019, medalla de plata todavía vigente al no celebrarse la edición de este año. En 2021 cumplirá su tercera temporada de verde.

«Empecé en este mundo por casualidad. Antes de hacer ciclismo, me gustaba mucho correr a pie, pero una lesión tras una media maratón me hizo comenzar a montar en bicicleta y he seguido hasta ahora», comenta. Continuó practicando ciclismo hasta que le llegó la oportunidad de correr para el Extremadura-Ecopilas MTB: «Cuando me ofrecieron entrar en el equipo, dudé sobre si estaría a la altura. Pero me convencieron y todo salió bien, es una alegría correr con un equipo extremeño cuya referencia a nivel nacional es muy buena», apunta en una entrevista distribuida por el Extremadura-Ecopilas MTB.

Su mayor logro fue la plata en el Campeonato de España XCMU en 2019 en Calamocha (Teruel): «Entrené muy duro para aquel campeonato y, aunque fue una pena no conseguir el oro, me llevé una medalla de plata que me sentó genial», admite orgullosa. Recuerda aquel día como «uno de los más duros de su carrera deportiva ya que di todo para completar los 130 kilómetros». Varios títulos autonómicos en categoría élite, campeonato y Open también están en su palmarés más destacado.

Un año complicado

El 2020 empezó muy bien para ella, llegando a ganar las primeras carreras del calendario regional, destacando la tercera plaza, junto a su compañera Tamara Sánchez (nacieron el mismo día con un año de diferencia) en la prueba internacional lusa disputada por parejas Algarve Bike Race. «Tamara es un apoyo incondicional y es muy divertido correr con ella, me hubiese gustado haber disputado muchas más vueltas a su lado», reitera Castro sobre su compañera de equipo. Sin embargo, la pandemia obligó a detener el transcurso de la temporada y admite que «me quedé con las ganas de participar en los Campeonatos de Maratón y Ultramaratón. Fue una pena que se suspendieran».

Tras el confinamiento, retomó su entrenamiento para preparar la próxima temporada, aunque una lesión en el hueso de su mano izquierda como consecuencia de una caída la obligó a bajar el ritmo: «Estuve 33 días con escayola y lo máximo que podía hacer era montar en una elíptica un par de veces por semana». Tras recuperarse, ‘Desi’, como la llaman sus compañeros, volvió fuerte a los entrenamientos con la mirada puesta en 2021.

No solo se dedica al ciclismo de competición. También trabaja y cuenta que la clave para poder compaginar ambas partes de su vida se encuentra en la planificación: «Hay que saber dejar cosas de lado y organizarse adecuadamente para poder seguir entrenando duro y trabajando a la vez».

El miedo

Admite que su punto débil con la bici es el técnico («me cuesta abrir la mente y perder el miedo»), pero que gracias a su perseverancia logra superar las dificultades que se le interponen y seguir adelante. «No me pongo metas, simplemente intento ser mejor cada día y aprender de los compañeros que me rodean que son verdaderos profesores», añade.

Gracias al fomento del deporte femenino y la filosofía del conjunto extremeño que desde sus comienzos hace casi diez años siempre ha contado con corredoras en sus filas (Susana Alonso, Muriel Bouhet o Rocío Martín), incluyendo extremeñas como las propias Desireé Castro y Tamara Sánchez. «Me parece genial que poco a poco veamos a más mujeres en el deporte. Para mí, montar en bicicleta es un desahogo y siento una libertad que no podría sentir de otra forma», destaca.

Y es que, al hilo de esto, les envía un consejo a las mujeres que están iniciándose en el mundo del deporte profesional: «Mi consejo es que aprovechen la oportunidad, que a veces solo llega una vez. Si te gusta de verdad, es una de las experiencias más bonitas que hay y poderla compartir con un equipo es realmente maravilloso».