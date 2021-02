La espiritualidad del 'Ave Fénix'

Canta Isabel Burguillos (Almendralejo, 1978) que «mi sueño es encontrar mi feminidad y ofrecer la pureza» pero, de momento, lo que sí ha encontrado es un espacio para publicar Ave Fénix, su primer trabajo discográfico, compuesto de 13 temas en español y uno en italiano, pero también está la versión en italiano, con 13 canciones en la lengua de Laura Pausini y una en castellano, y lo ha hecho así porque «he sentido que quería cantar en italiano y ni me lo pensé. Ha sido una decisión que di por hecho en cuanto lo sentí. El disco en los dos idiomas ha sido un sueño hecho realidad», pero no lo ha hecho así para que tenga más tirón comercial, que no descarta que lo tenga «y eso serían buenas noticias», y tampoco se lo planteó como un experimento. Lo único que tenía claro que es lo sentía así y así se hizo.

Es Isabel Burguillos, graduada en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales por la Universidad de Elche, una mujer a la que le gusta hablar de los sentimientos, del corazón, tanto es así que la palabra corazón la escribe con mayúscula para esta entrevista realizada vía correo, pero, sobre todo, le gusta hablar de la espiritualidad, algo que rezuman sus canciones, compuestas mano a mano con el productor y compositor Carlos Gandón en dos años y medio para crearlo en los dos idiomas y en el que se incluyen temas ex profeso para este trabajo, tales como Madre, Tierra y Sol, Ave Fénix o Tu gran verdad, mientras que el resto son del poemario La herencia del Sol, escrito por ella y con el que forma un pack, libro/disco, en el que se fusionan la poesía con estilos como el rock, pop o el folk, aires de música española y tintes clásicas, y algunas melodías con ritmos celtas.

La espiritualidad, que para ella es como un mantra, le lleva también a la búsqueda profunda de sí misma y lo hace porque esta «es la única forma que tenemos los seres humanos para dejar de sobrevivir desde creencias y pensamientos automatizados y tener así la oportunidad de vivir con armonía entre corazón y mente».

De ahí que su filosofía de vida sea «permitirme vivir acorde a lo que siento en el corazón, ser cada vez más consciente de mi presente, de lo que me conecta conmigo misma y ofrecer lo mejor de mi creatividad y de mi persona a los demás, intentando dar y recibir en equilibrio», aunque poner límites también lo considera importante, pues «todo depende de la intención y de lo que mueve la circunstancia en la que estemos inmersos».

La pregunta, entonces, es inevitable, ¿se considera una persona zen, muy espiritual? Y la respuesta es la evidente o la esperada: «Soy muy espiritual desde el punto de vista de la búsqueda de la conexión con los valores y la luz que tenemos todos los seres humanos en nuestro interior. Mi espiritualidad tiene que ver con ese indagar hacia lo profundo de nosotros mismos, con lo inmaterial y divino que todos somos por el hecho de ser. Me gusta mucho toda la filosofía zen, ayuda a encontrarse a uno mismo, aunque quizás mi creatividad y mi inquietud me hace ser más activa, cada uno tenemos nuestra forma personal de expresar nuestro camino».

Vinculada a la moda / Como ejemplo de esa necesidad de combinar la búsqueda del yo interior y su inquietud por ser más activa, está su vínculo con la moda, ejerciendo de modelo, tarea en la que se embarcó cuando tenía 16 años en «mi tierra (me encanta nombrarla, Extremadura) y, después, seguí trabajando a nivel nacional e internacional (Italia, México). También he organizado eventos de moda», tarea esta que al principio de su carrera, confiesa, le produjo «un conflicto interno» y se explica: «El mundo de la poesía está en mis raíces, en mi naturaleza como persona (empecé a escribir a los siete años), y la moda me hacía mirar para fuera y mostrarme sobre todo físicamente. En realidad se creó un equilibrio, ya que, al ser PAS (Persona Altamente Sensible y a veces tener que frenar o casi anular inconscientemente mi sensibilidad para no sentir de forma tan extrema el dolor cuando aún no has aprendido a tener herramientas), todo lo que envuelve la moda me ayudó a sostenerme de cara al mundo, al día a día».

Ahora, sin embargo, lo compagina «con toda la naturalidad y sin conflictos», porque para esta licenciada en Psicología de los Sistemas por la Universidad Multicultural de Cudec, en México, y máster en Pedagogía Sistémica y Psicología Sistémica, «nada está reñido respecto a las diferentes facetas a las que me dedico».

Volviendo al disco, le dedica un tema a Extremadura, Flor del Suroeste, que define como «un canto que hace honor a lo que podemos sentir los/as extremeños/as que salimos de nuestra tierra por razones de trabajo o personales. Siempre la llevamos en el corazón como origen y eso nos da mucha fuerza», dice y cuenta que salió del pueblo para irse primero a Roma y Milán (donde aprendió italiano), y después se fue a Madrid para comenzar su carrera en el mundo de la moda y estudiar, pero también ha vivido en otros lugares de España y finalmente está en Tenerife, lugar que escogió para trabajar en Ave Fénix, «desconectando de todo lo externo, para conectar más con mi parte esencial y poder trabajar concentrada en mi proyecto, la obra (libro/disco) La Herencia del Sol / Ave Fénix, respectivamente».

En la mitología, el ave fénix es un ave fabulosa que moría quemándose y renacía de sus cenizas, e Isabel Burguillos renace también «al reconocer que mis creencias, mi autoimagen, mi forma de ver la vida y de crear mi realidad eran erradas. Creí ser la identidad que creé sobre mí misma inconscientemente, y he descubierto que era una imagen irreal que me perjudicaba, por ello profundizo y la voy desgranando, comprendiendo, cambiando y sanando». Se trata, añade, de «buscar herramientas que te permitan ver y observarte desde una perspectiva neutral, sin juzgarnos, que te permitan discernir y soltar lo que hemos podido aprender que nos perjudica. Por eso el ave fénix resurge de sus cenizas y mira a la vida».

La Extremadura que inspira / Y por eso, la necesidad de desconectar de todo la llevó hasta Canarias, donde encontró el mar que le inspira, aunque también lo hace la orilla del Guadiana, donde escribió, cuando vívía en Mérida, Mis proyectos inmediatos, poema incluido en el poemario La gran herencia, o la sierra de Hornachos, los cerezos del Jerte…(imagen incluida en el canto a Extremadura). En realidad, «tengo poemas escritos en lugares insospechados. La inspiración es así» dice, pero en Tenerife, donde vive, ha compuesto, a la orilla del mar, Saber que estás (dedicado a las personas queridas que se nos van y se quedan en nuestro corazón) y Mi dulce estrella (tema para los niños no nacidos).

El deseo de mirar hacia su interior de manera constante (que a algunos les puede parecer obsesiva), le llevó hasta La niña que hay en mí, canción «creada justo en el momento de introspección en el que soy consciente de que estoy guiando mi vida desde la niña herida. Es el momento en el que la veo, la siento y la abrazo y le prometo cuidarla desde mi adulta sana».

Inmersa en la promoción y venta de libro / disco en España e Italia desde Tenerife, sigue trabajando en la moda y dando conferencias al tiempo que presentará en marzo, en la Universidad de la Laguna, el libro y el disco, que coincidirá con el lanzamiento del videoclip de Mujeres que despiertan en español e italiano, y seguirá organizando otras presentaciones según lo permita la pandemia, y lo hace con las mismas ganas e ilusión como si no hubiesen restricciones y nunca hubiéramos oído la palabra coronavirus, y lo hace porque esta mujer con voz melodiosa, como aterciopelada, es de las que piensa que «siempre es buen tiempo para la música» y lo es porque para ella «la música es la melodía del alma y eso no lo podemos perder. Si no se puede expresar en directo, al menos podemos crearla, y esta situación que vivimos en la actualidad nos hace estar más para adentro, así que, siempre hay que mirar lo positivo que nos ofrecen las circunstancias», y, como para ella esta es «una época ideal para crear», ya tiene pensado que «en menos de medio año empezamos con otro disco y seguramente presente otra obra en formato libro/disco».

Y es que para esta extremeña no hay separación entre ser escritora y cantante y de ahí surgió este trabajo conjunto con poemas y canciones, incluyendo fotos suyas, queriendo así reunir en una sola obra «todo lo que soy a nivel artístico, de forma holística. No hay separación interna y no debería haberla al materializarlo», argumenta esta poeta /cantante que afirma que «al ofrecer una obra es básico que cada persona la siente con libertad» y que lo importante es que llegue al «Corazón», con mayúscula como a ella le gusta escribirlo.