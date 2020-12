Gol escocés a la pobreza menstrual

Hace apenas unos días, Escocia se convertía en el primer país en ofrecer productos gratuitos para la menstruación en todos los edificios públicos. El proyecto de ley, aprobado por unanimidad en el Parlamento, lo había presentado la diputada Monica Lennon. La portavoz de salud del Partido Laborista escocés, reconocida por medios anglosajones como «una estrella emergente» de la política y con vocación claramente feminista, llevaba desde 2016 haciendo campaña para poner fin a la pobreza menstrual. Uno de los empujones definitivos llegó con la ayuda de Orlaith Duffy, Erin Slaven y Mikaela McKinley en un escenario históricamente masculinizado y que nada tiene que ver con la política. O sí, porque fue en el estadio del club de fútbol Celtic de Glasgow.

Su historia comenzó con la campaña Fans Against Criminalisation (hinchas contra la criminalización) para derogar la ley escocesa de comportamiento ofensivo en el fútbol, que, entre otras cosas, impedía que los aficionados coreasen algunas canciones republicanas si la policía no lo consideraba oportuno. Consiguieron abolirla con la misma creencia que el escritor británico Terry Pratchett: «Lo que ocurre con el fútbol, lo más importante sobre el fútbol, es que la cosa no va solo de fútbol».

De hecho, el propio club -el Celtic- lo fundó en 1887 un sacerdote marista en Calton, un suburbio de Glasgow, con un fin social: recolectar recursos para comedores de caridad para los inmigrantes irlandeses. Y ya en este siglo se han llevado alguna multa por sacar banderas palestinas a la grada. Hace un año, un jugador celebró un gol a la Lazio italiana recreando la muerte de Mussolini colgado boca abajo tras ser ejecutado en 1945, un gesto dirigido a los irriducibili de la curva norte de la Lazio, de marcada ideología fascista.

Política en los estadios

«Aunque hay voces que piden mantener la política fuera del fútbol, no hay duda de que están entrelazados y, por lo tanto, en los estadios nos sentimos en el lugar perfecto para presionar por cambios», asegura Mikaela McKinley. Su compañera Erin Slaven pensó que uno de ellos pasaba por los propios servicios del Celtic Park, el estadio del Celtic FC: si había papel higiénico, ¿por qué no tampones y compresas para aquellas hinchas que no pudieran permitírselo?

Con esta idea comenzaron una petición online. Recogieron más de 3.000 firmas para pedir al equipo que proporcionara productos. El Celtic se reunió con ellas y se convirtió en el primer equipo de fútbol del mundo en ofrecer productos para el periodo gratuitos. Fue en 2018. Además, se comprometió a liderar el cambio en otros campos. «Y una vez que anunciamos su participación, hubo un efecto dominó: otros clubs comenzaron a ponerse en contacto con nosotras para involucrarse en el movimiento», explican las promotoras.

Desde entonces les han llovido comentarios sexistas, aunque aseguran que los positivos y el apoyo sirven de contrapeso. Con su campaña On The Baw han conseguido que 112 clubs de fútbol de Reino Unido, Irlanda, Alemania, Brasil y EEUU ofrezcan tampones y compresas gratuitas en sus instalaciones. Y siguen sumándose.

«La respuesta ha sido fantástica. Hay personas de varios países que han demostrado que el fútbol, un entorno típicamente dominado por hombres, puede desempeñar un gran papel en el cambio de actitudes sociales sobre temas que incluyen el tabú que supone la menstruación», afirma Mckinley.

La laborista Monica Lennon no tardó en expresarles su apoyo cuando escuchó hablar de su campaña en la primavera de 2018. Desde entonces, la ayuda ha sido mutua. «Contribuimos a la consulta del proyecto de ley, apoyamos un evento para educar a los miembros del Parlamento sobre la legislación propuesta y brindamos evidencia sobre su necesidad», explica a este diario Erin Slaven, en conversación telefónica.

Hacía falta este empuje, porque Monica Lennon no lo tenía fácil. Pero con el apoyo de campañas como On The Baw ha logrado sacar una ley que hace cuatro años parecía impensable.