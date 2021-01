El gol por no conocer la norma

Era el minuto 56 del Llerenense-Cacereño. El balón acababa de salir por línea de fondo y el portero local, Christian, lo pone en el suelo, dentro del área pequeña, y lo golpea suavemente con el pie hacia su izquierda, donde espera Salas. Al borde del área, Teto, el más pillo, comienza a correr y caza el balón antes de que llegue al jugador del Llerenense para hacer el 0-2. Gol legal, aunque muchos miran con cara de incredulidad.

“El balón estará en juego en el momento en que haya sido golpeado con el pie y esté claramente en movimiento”, dice la norma 16 de la Reglas del Juego de la International Football Association Board (IFAB), la referente al saque de meta. Este apartado se cumplía en el tanto del Cacereño. También el segundo: “Los adversarios deberán permanecer fuera del área penal hasta que el balón esté en juego”. Y Teto estaba fuera del área del Llerenense, como puede verse en el video de Canal Extremadura Televisión cedido a este diario.

“¿Pero cuándo han cambiado esta norma?”, le preguntaban los jugadores del equipo de Llerena a la colegiada del partido, la almendralejense Melissa López Osorio, sorprendida, cuenta, por que un jugador de Tercera no conozca las normas.

Ésta, concretamente, se modificó en la temporada 2019-2020. El espíritu de la IFAB al modificarla era evitar pérdidas de tiempo, ya que en la norma anterior el balón tenía que salir del área antes de que un jugador lo tocara y, en muchas ocasiones, el futbolista se adelantaba “deliberadamente” obligando a repetir la acción.

“Es la situación más rara que me he encontrado”, asegura a este diario López Osorio, que dice haber visto situaciones “similares o muy parecidas”, aunque en categorías inferiores. “Vi que iba a pasar algo raro y me puse a correr. El defensa ni se movió, me quedé un poco estupefacta”.

Los jugadores del Llerenense protestaron y la colegiada consultó con uno de sus asistentes con el objetivo de conocer la posición de Teto en el momento de ponerse el balón en juego. Era legal. “Yo estaba tranquila porque sabía que lo había hecho bien”, añade la almendralejense, que cuenta que al final del partido, tras salir las imágenes en muchos medios nacionales, recibió múltiples mensajes.